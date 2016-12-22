Собянин одобрил кандидатуру Козловского на пост главы метрополитена

Мэр столицы Сергей Собянин заключил трудовой договор на пять лет с Виктором Козловским, который теперь стал ​начальником Московского метрополитена. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет агентство «Интерфакс».

«Назначить Козловского Виктора Николаевича начальником ГУП города Москвы «Московский ордена Ленина и Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина» с заключением трудового договора сроком на пять лет», — говорится в официальной бумаге.

О назначении Козловского на должность главы метрополитена Москвы стало известно 23 мая. В этот же день бывший глава столичной подземки Дмитрий Пегов стал директором по пассажирским перевозкам в РЖД.

О смене руководителя метрополитена в пресс-службе департамента транспорта в Москве сообщили 15 мая. Тогда же появилась информация о том, что новым руководителем подземки станет Козловский.