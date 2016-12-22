Пентагон заявил об уничтожении трех боевиков из руководства ИГ

За последний месяц международной коалиции во главе с США удалось уничтожить трех высокопоставленных боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России организация). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.
Боевики были уничтожены во время операций в Сирии и Ираке. 27 апреля во время авиаудара в городе Маядин в Сирии был уничтожен гражданин Турции Мустафа Гюнеш. В том же районе 11 мая был ликвидирован выходец из Алжира Абу Асим аль-Джазери. Командующий одним из подразделений ИГ Абу Хаттаб ал-Рави был убит 18 мая в городе Эль-Каиме в Ираке. Его гражданство в Пентагоне не уточнили.
Накануне, 25 мая, Пентагон признал, что в результате одного из авиаударов в иракском городе Мосуле погибли более 100 мирных жителей. Авиация коалиции нанесла удар по скрывавшимся в здании снайперам ИГ, однако у военных не было информации, что в том же здании укрывались гражданские.