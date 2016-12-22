Минтруд рассказал о стоимости повышения МРОТ для региональных чиновников

На повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 90% от прожиточного минимума для работников государственных учреждений субъектов России и муниципальных учреждений потребуется 55,7 млрд руб. Об этом заявил министр труда Максим Топилин, передает корреспондент «РИА Новости».

Топилин отметил, что на повышение МРОТ необходимы средства из бюджетов всех уровней. По его словам, расходы работодателей на повышение МРОТ составят около 43,9 млрд руб. В правительстве планируют повышать МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года до 90% прожиточного минимума и с 1 января 2019 года до 100% прожиточного минимума. Он добавил, что расходы на повышение МРОТ для работников федеральных госучреждений в 2018 году составят 25 млрд руб.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 2 мая дал поручение руководителям Минтруда, Минфина и Минэкономразвития подготовить законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума. Документ должен быть представлен к 20 мая 2017 года. По его словам, на повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума уйдет два года. Также будут приняты меры по «выравниванию дисбаланса» между зарплатами руководителей и подчиненных. С 2018 года уровень оплаты труда будет повышен согласно «темпам роста экономики».



В декабре 2016 года заместитель председателя правительства России Ольга Голодец сообщила, что на установленный в России прожиточный минимум прожить «практически невозможно». По мнению Голодец, число живущих за чертой бедности составляет 15%. По данным Росстата, в январе—сентябре 2016 года в России за чертой бедности проживали 20,3 млн россиян (13,9%).



В марте 2017 года Голодец заявила о том, что около 5 млн человек в России живут на зарплату на уровне МРОТ (7,5 тыс. руб.).