Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,14 56,53 EUR Нал. 64,02 63,31 USD Бирж. 56,75 -0,21 EUR Бирж. 63,40 -0,41 USD ЦБ. 56,76 +0,69 EUR ЦБ. 63,67 +0,66 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1936,90 -0,53% РТС 1075,24 -0,76% Brent 51,64 +0,60% DJIA 21082,95 +0,34% Nasdaq 6205,26 +0,69% FTSE 7547,39 +0,39%
Премьер Грузии призвал граждан «жить ценностями Руставели»
Лента новостей
Власти Эстонии предписали российским консулам покинуть страну 15:55, Политика Серебренников прокомментировал в обращении ситуацию с обысками 15:53, Политика В парламенте Чечни ответили на доклад HRW о преследовании геев 15:41, Общество «Собеседник» получил претензии от «связанных с Медведевым» фондов 15:37, Политика Минтруд рассказал о стоимости повышения МРОТ для региональных чиновников 15:35, Политика Глава МЧС отчитал чиновников в затопленном Ставрополье за «белые рубашки» 15:34, Общество  Роналду отменил выступление в Лондоне из-за террористической угрозы 15:20, Спорт Правительству предложили отозвать законопроект о курортном сборе 15:04, Экономика В Египте при атаке террористов погибли более 25 христианских паломников 15:02, Общество Россия и Китай выступили за полную денуклеаризацию корейского полуострова 14:59, Политика Премьер Грузии призвал граждан «жить ценностями Руставели» 14:59, Политика В Приморье на таможне задержали 77 тыс. банок Red Bull 14:50, Общество WBA отказалась организовывать бой Мейвезера против Макгрегора 14:43, Спорт Акционеры Сбербанка приняли решение втрое увеличить размер дивидендов 14:22, Финансы Минута приговора: почему Верховный суд хочет сэкономить судьям время 14:22, Мнение Минтруд назвал затраты на рост МРОТ для работников федеральных госорганов 14:04, Экономика В Египте при атаке на автобус с христианами погибли 23 человека 14:02, Общество В фонде Навального извинились за ошибки в ролике о Ковальчуке 13:53, Политика Путин продлил срок полномочий бизнес-омбудсмена Титова 13:43, Общество «Диссернет» не пустили на заседание президиума ВАК 13:39, Общество Полиция пришла с обысками к координатору «Открытой России» в Казани 13:34, Политика HRW узнала о роли главы парламента Чечни в издевательствах над геями 13:33, Общество Проект NEXT: что молодые архитекторы показали на выставке АРХ Москва 13:30, Недвижимость  Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании 13:27, Политика Песков ответил на заявления о дистанцировании Кремля от реновации 13:25, Политика «Дождь» рассказал о недвижимости родни и окружения Кадырова в Москве 13:24, Политика
Премьер Грузии призвал граждан «жить ценностями Руставели»
Политика, 14:59
0
Премьер Грузии призвал граждан «жить ценностями Руставели»

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в своем обращении по случаю Дня независимости страны призвал сограждан «жить ценностями Руставели». Об этом сообщает портал Guardian.ge.

Со своим обращением Квирикашвили выступил перед новобранцами армии Грузии на площади Свободы в Тбилиси. «Этот День независимости отличается тем, что мы посвящаем его Шота Руставели и его бессмертному «Витязю в тигровой шкуре». Мы являемся хозяевами самого великого сокровища мира, и как потомки Руставели обязаны быть верными и жить ценностями, которым 850 лет. Может быть, именно поэтому стойкость грузинского человека, его достоинство, мужество, самопожертвование и сохранили нам родину», — заявил он.

Квирикашвили также заявил о том, что «Грузия является страной, которой открыла двери Европа». «Я верю, что скоро придет время, когда современное и демократическое государство Грузия сможет занять достойное место в европейской семье», — подчеркнул грузинский премьер.

Кроме того, он отметил, что Грузия намерена придерживаться мирной политики в вопросе возвращения Южной Осетии и Абхазии в состав Грузии. «Мирная, последовательная политика — это то оружие, которое объединит нашу страну и вернет нам абхазских и осетинских братьев», — заявил глава правительства.

​В среду, 24 мая, министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе заявил, что назначение экс-командующего Смешанными силами по поддержанию мира (ССПМ) в зоне грузинско-осетинского конфликта Марата Кулахметова послом России в Южной Осетии является «циничным шагом» и «очередной провокацией». Долидзе подчеркнул, что с точки зрения Грузии Кулахметов — «обычный оккупант, такой же, как и другие российские военнослужащие, которые там находятся».

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, после конфликта с Грузией. Большая часть международного сообщества выступает за территориальную целостность страны.

Теги: Грузия , Георгий Квирикашвили
Главное
Власти Эстонии предписали российским консулам покинуть страну Политика
Материалы по теме
Грузия назвала нового посла России в Южной Осетии «обычным оккупантом» Политика
Пентагон пообещал помочь реформе грузинской армии Политика
МИД назвал провокацией решение Грузии не пускать в страну Лужкова Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку