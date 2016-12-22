Премьер Грузии призвал граждан «жить ценностями Руставели»

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в своем обращении по случаю Дня независимости страны призвал сограждан «жить ценностями Руставели». Об этом сообщает портал Guardian.ge.

Со своим обращением Квирикашвили выступил перед новобранцами армии Грузии на площади Свободы в Тбилиси. «Этот День независимости отличается тем, что мы посвящаем его Шота Руставели и его бессмертному «Витязю в тигровой шкуре». Мы являемся хозяевами самого великого сокровища мира, и как потомки Руставели обязаны быть верными и жить ценностями, которым 850 лет. Может быть, именно поэтому стойкость грузинского человека, его достоинство, мужество, самопожертвование и сохранили нам родину», — заявил он.

Квирикашвили также заявил о том, что «Грузия является страной, которой открыла двери Европа». «Я верю, что скоро придет время, когда современное и демократическое государство Грузия сможет занять достойное место в европейской семье», — подчеркнул грузинский премьер.

Кроме того, он отметил, что Грузия намерена придерживаться мирной политики в вопросе возвращения Южной Осетии и Абхазии в состав Грузии. «Мирная, последовательная политика — это то оружие, которое объединит нашу страну и вернет нам абхазских и осетинских братьев», — заявил глава правительства.

​В среду, 24 мая, министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе заявил, что назначение экс-командующего Смешанными силами по поддержанию мира (ССПМ) в зоне грузинско-осетинского конфликта Марата Кулахметова послом России в Южной Осетии является «циничным шагом» и «очередной провокацией». Долидзе подчеркнул, что с точки зрения Грузии Кулахметов — «обычный оккупант, такой же, как и другие российские военнослужащие, которые там находятся».

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, после конфликта с Грузией. Большая часть международного сообщества выступает за территориальную целостность страны.