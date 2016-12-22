В Приморье на таможне задержали 77 тыс. банок Red Bull

На таможне Морского порта Владивосток задержали контейнер с 77 тыс. банок энергетического напитка Red Bull из Вьетнама. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Дальневосточного таможенного управления.

В декларации на товар указывалось, что во Владивосток ввозится контейнер с чайным напитком производства компании Wonderfarm. Во время проверки таможенники обнаружили помимо чайных напитков 77 тыс. банок Red Bull.

Фото: Федеральная таможенная служба

Объем нелегальной партии составил более 19 тыс. литров, вес партии — около 22 т. По информации таможни, партия чайного напитка лежала сверху контейнера, а под ней находились банки с Red Bull. В результате инцидента партия энергетика была задержана.

В компании Red Bull Russia отказались от комментариев.