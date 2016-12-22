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Акционеры Сбербанка приняли решение втрое увеличить размер дивидендов
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14:22
Акционеры Сбербанка приняли решение втрое увеличить размер дивидендов

По итогам 2016 года акционерам Сбербанка будут выплачены дивиденды в размере 6 руб. на акцию, что втрое превышает размер дивидендов за предыдущий год (1,97 руб.).

Общий размер дивидендных выплат по итогам 2016 года составит 135,5 млрд руб., или 25% от чистой прибыли Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за такое решение проголосовали участники состоявшегося в пятницу собрания акционеров Сбербанка.

Зампред правления Сбербанка Александр Морозов объяснил резкое увеличение дивидендов тем, что в 2016 году банк заработал рекордную прибыль — 541,9 млрд руб.

По итогам 2015 года Сбербанк направил на выплату дивидендов 44,5 млрд руб., или 20% от прибыли по МСФО. 

Теги
Сбербанк, дивиденды, акционеры
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