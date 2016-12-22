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Правительству предложили отозвать законопроект о курортном сборе
Материалы по теме В Госдуму внесли законопроект о курортном сборе Правительство одобрило проект закона о курортном сборе В Совете Федерации назвали возможный размер курортного сбора Власти Крыма предложили взимать с туристов курортный сбор
15:04
Правительству предложили отозвать законопроект о курортном сборе

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в ходе заседания отказалась поддержать законопроект о введении курортного сбора в экспериментальном режиме в четырех регионах России, передает RNS.

«И работодатели и профсоюзы считают, что правительство должно отозвать? Тогда можно это зафиксировать в протоколе», — заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

В свою очередь глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, который представляет сторону работодателей на РТК, подчеркнул, что после отзыва законопроекта необходимо провести общественное обсуждение и скорректировать документ.

Реализация законопроекта без правок «приведет к торможению развития внутреннего туризма в России», уверен Шохин. По его мнению, закон станет «тормозом по развитию курортного туризма в условиях, когда конкуренция явно есть — Турция и так далее». Он добавил, что вопросы по законопроекту есть к Министерству по делам Северного Кавказа, Минфину и Минэкономразвития.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, который представляет на РТК интересы работников, назвал законопроект «антинародным».

В то же время проекта закона о курортном сборе раскритиковали и в Общественной палате. То, что в льготную категорию попадают только студенты-очники до 24 лет из региона, где введен курортный сбор, является одним из недостатков законопроекта, заявила в разговоре с ТАСС глава комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников Елена Сутормина. По ее мнению, льготы стоит ввести для студентов-очников во всех регионах, а также распространить их на ветеранов.

Законопроект о курортном сборе в экспериментальном режиме в Крыму, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях правительство внесло в Госдуму 6 мая. В рамках эксперимента с туристов за пользование курортной инфраструктурой в этих регионах предлагается взимать плату в период с 2018 по 2022 год.

Согласно законопроекту, туристы будут платить по 100 руб. с человека в день, эта сумма может быть снижена в зависимости от сезонности, а также времени пребывания и значении курорта. Герои России и Герои труда, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и дети до 18 лет сбор платить не будут. Также сбор не будут взимать с тех, кто проживает в этих регионах.

В конце апреля кабмин одобрил проект закона

Теги
Открытое правительство, курортный сбор, РТК
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