В Египте при атаке на автобус с христианами погибли 23 человека

Неизвестные открыли огонь по автобусу с христианами-коптами, которые находились на пути к одному из монастырей в египетской провинции Эль-Минья. При нападении погибли по меньшей мере 23 человека, несколько десятков человек были ранены, ​сообщает египетское издание Al-Ahram.

Атака произошла в пустынной местности в 220 км к югу от Каира, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные власти. Неизвестные в масках открыли огонь из автоматического оружия по двум автобусам и грузовику, которые перевозили паломников в монастырь. Силы безопасности начали прочесывать местность в поисках нападавших.

В Египте в Вербное воскресенье 9 апреля произошли два теракта у христианских церквей. Взрывы террористов-смертников унесли жизни более 40 человек, более сотни были ранены.

Теракты были совершены во время праздничных богослужений в городах Танта и Александрия. Ответственность за них на себя взяла запрещенная в России организация «Исламское государство». После взрывов власти страны на три месяца ввели в Египте чрезвычайное положение.