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В Египте при атаке на автобус с христианами погибли 23 человека
Материалы по теме В Египте задержали подозреваемого в терактах у христианских церквей В Каире после взрыва у коптского собора погибли 22 человека
14:02
В Египте при атаке на автобус с христианами погибли 23 человека

Неизвестные открыли огонь по автобусу с христианами-коптами, которые находились на пути к одному из монастырей в египетской провинции Эль-Минья. При нападении погибли по меньшей мере 23 человека, несколько десятков человек были ранены, ​сообщает египетское издание Al-Ahram.

Атака произошла в пустынной местности в 220 км к югу от Каира, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные власти. Неизвестные в масках открыли огонь из автоматического оружия по двум автобусам и грузовику, которые перевозили паломников в монастырь. Силы безопасности начали прочесывать местность в поисках нападавших.

В Египте в Вербное воскресенье 9 апреля произошли два теракта у христианских церквей. Взрывы террористов-смертников унесли жизни более 40 человек, более сотни были ранены.

Фотогалерея Взрывы у египетских храмов в Вербное воскресенье В воскресенье, 9 апреля, когда христиане отмечали Вербное воскресенье, в Египте произошло два теракта в местах скопления коптов. Первый взрыв прогремел в городе Танта... Показать 11 фотографий

Теракты были совершены во время праздничных богослужений в городах Танта и Александрия. Ответственность за них на себя взяла запрещенная в России организация «Исламское государство». После взрывов власти страны на три месяца ввели в Египте чрезвычайное положение. 

Теги
Египет, христиане
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