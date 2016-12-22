Путин продлил срок полномочий бизнес-омбудсмена Титова

Президент Владимир Путин предложил бизнес-омбудсмену Борису Титову остаться на занимаемом посту. Об этом он заявил на личной встрече с Титовым, говорится на сайте Кремля.

На встрече с Путиным Титов передал ему доклад о своей работе за 2016 год. В нем, по словам Титова, содержится 267 инициатив, которые касаются проблем, с которыми сталкивается российский бизнес. При этом ключевой проблемой, по его мнению, остается уголовное преследование предпринимателей. «Наверное, самой важной на сегодня проблемой остается уголовное преследование предпринимателей, о чем вы говорили в своем послании на 2016 год: что возбудили уголовное дело, «попрессовали» и отпустили. И только 15% дел, к сожалению, доходят до результата», — рассказал он.

Также Титов попросил президента поддержать пересмотр меры пресечения для предпринимателей, находящихся в СИЗО. «Мы начали работу с прокуратурой, уже проверили законность содержания очень многих предпринимателей в СИЗО, и сейчас начинается процесс изменения меры пресечения, сегодня достаточно много таких случаев. Поэтому хотели бы обратиться к вам за поручением — прокуратуре вместе с нами продолжить эту работу», — сказал бизнес-омбудсмен.

Путин поблагодарил Титова за проведенную работу. Отметив, что в июле кончается срок его полномочий, Путин предложил Титову остаться на своем посту на новый срок. «Я вижу, как вы с интересом сами это все делаете, работаете с интересом. Думаю, правильно будет предложить вам продлить срок ваших полномочий, и я с удовольствием это сделаю», — заявил президент. Титов принял предложение главы государства.

Ранее повторное выдвижение Титова на пост бизнес-омбудсмена поддержал Российский союз промышленников и предпринимателей. При этом глава РСПП Александр Шохин призвал Титова, который также возглавляет партию «Правое дело», «наступить на горло собственной песне» и не выдвигаться кандидатом в президенты России.