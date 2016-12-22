Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
Путин продлил срок полномочий бизнес-омбудсмена Титова 13:43 В Египте при атаке на автобус с христианами погибли 23 человека 14:02 «Диссернет» не пустили на заседание президиума ВАК 13:39 HRW узнала о роли главы парламента Чечни в издевательствах над геями 13:33 На юге Москвы частично обрушилась крыша административного здания 12:52 Госдума приняла закон Яровой о «группах смерти» 12:31 Поклониться мощам Николая Чудотворца захотели 72% россиян 12:08 МВД назвало причину возгорания 30 машин на автостоянке в Новой Москве 11:31 В Риме умерла итальянский модельер Лаура Бьяджотти 09:59 СПЧ предложил Путину провести первую в истории административную амнистию 09:22 На автостоянке на юго-востоке Москвы сгорели шесть машин 08:57 The Times сообщило о готовившейся за год атаке на клуб в Манчестере 06:52 Полиция задержала еще одного фигуранта дела о теракте в Манчестере 06:48 Мединский прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова 03:19 Полиция Лондона задержала четырех подозреваемых в терроризме мужчин 02:29 В Самаре около 73 тыс. человек остались без воды Вчера, 22:26 Брата Навального выпустили из одиночной камеры спустя полтора года Вчера, 22:01 Экс-директора «Седьмой студии» поместили под домашний арест Вчера, 21:01 Полиция начала налоговую проверку компании Учителя по запросу Поклонской Вчера, 20:59 В промзоне штата Делавэр разбился вертолет Вчера, 20:40 «Дождь» опубликовал просьбу руководителей театров не арестовывать Итина Вчера, 20:38
Лента новостей 14:41 МСК
Минтруд оценил повышение МРОТ до 90% прожиточного минимума в 25 млрд руб. Экономика, 14:04 В Египте при атаке на автобус с христианами погибли 23 человека Общество, 14:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  14:00   USD НАЛ. Покупка 56,79 Продажа 56,77 EUR НАЛ. 63,70 63,75 В фонде Навального извинились за ошибки в ролике о Ковальчуке Политика, 13:53 Путин продлил срок полномочий бизнес-омбудсмена Титова Общество, 13:43 «Диссернет» не пустили на заседание президиума ВАК Общество, 13:39 Полиция пришла с обысками к координатору «Открытой России» в Казани Политика, 13:34 HRW узнала о роли главы парламента Чечни в издевательствах над геями Общество, 13:33 Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании Политика, 13:27 Песков ответил на заявления о дистанцировании Кремля от реновации Политика, 13:25 «Дождь» рассказал о недвижимости родни и окружения Кадырова в Москве Политика, 13:24 Курс евро на завтра  13:16 EUR ЦБ 63.6689 +0.6573 Курс доллара на завтра  13:16 USD ЦБ 56.756 +0.6859 Кремль заявил об отсутствии «четкой позиции» по административной амнистии Политика, 13:15 В Кремле рассказали о позиции Путина по Украине на встрече с Макроном Политика, 13:04 Россиян предупредили о «критическом» уровне угрозы терактов в Британии Политика, 13:02 Профсоюзы попросили проверить положение рабочих из КНДР на «Зенит Арене» Политика, 13:02 Кремль отказался считать проверку компании Учителя «методом давления» Политика, 12:59 Теннисист Марат Сафин станет советником Вячеслава Володина Политика, 12:53 На юге Москвы частично обрушилась крыша административного здания Общество, 12:52 В России появится новый тип визы для иностранцев Политика, 12:51 Шестикратный чемпион MotoGP Росси попал в больницу после аварии Спорт, 12:46 МИД назвал кризис отношений с НАТО глубочайшим со времен холодной войны Политика, 12:38 Госдума приняла закон Яровой о «группах смерти» Общество, 12:31 В «Единой России» назвали проверки чиновников из-за родных неправомерными Политика, 12:21 Суд отказался признать бездействие Заксобрания Петербурга по Исаакию Политика, 12:20 «Система» отдаст производство вакцины от гепатита структуре «Ростеха» Бизнес, 12:19 «Реал» и «Манчестер Юнайтед» обменяются игроками Спорт, 12:11
Путин продлил срок полномочий бизнес-омбудсмена Титова
Материалы по теме Бизнес-омбудсмен заявил о «фактическом провале» легализации самозанятых Борис Титов подготовил жалобы бизнеса Путину В РСПП поддержали Титова на пост бизнес-омбудсмена Борис Титов ответил Кудрину на «разоблачение опасных для экономики мифов»
13:43
Путин продлил срок полномочий бизнес-омбудсмена Титова

Президент Владимир Путин предложил бизнес-омбудсмену Борису Титову остаться на занимаемом посту. Об этом он заявил на личной встрече с Титовым, говорится на сайте Кремля.

На встрече с Путиным Титов передал ему доклад о своей работе за 2016 год. В нем, по словам Титова, содержится 267 инициатив, которые касаются проблем, с которыми сталкивается российский бизнес. При этом ключевой проблемой, по его мнению, остается уголовное преследование предпринимателей. «Наверное, самой важной на сегодня проблемой остается уголовное преследование предпринимателей, о чем вы говорили в своем послании на 2016 год: что возбудили уголовное дело, «попрессовали» и отпустили. И только 15% дел, к сожалению, доходят до результата», — рассказал он.

Также Титов попросил президента поддержать пересмотр меры пресечения для предпринимателей, находящихся в СИЗО. «Мы начали работу с прокуратурой, уже проверили законность содержания очень многих предпринимателей в СИЗО, и сейчас начинается процесс изменения меры пресечения, сегодня достаточно много таких случаев. Поэтому хотели бы обратиться к вам за поручением — прокуратуре вместе с нами продолжить эту работу», — сказал бизнес-омбудсмен.

Путин поблагодарил Титова за проведенную работу. Отметив, что в июле кончается срок его полномочий, Путин предложил Титову остаться на своем посту на новый срок. «Я вижу, как вы с интересом сами это все делаете, работаете с интересом. Думаю, правильно будет предложить вам продлить срок ваших полномочий, и я с удовольствием это сделаю», — заявил президент. Титов принял предложение главы государства.

Ранее повторное выдвижение Титова на пост бизнес-омбудсмена поддержал Российский союз промышленников и предпринимателей. При этом глава РСПП Александр Шохин призвал Титова, который также возглавляет партию «Правое дело», «наступить на горло собственной песне» и не выдвигаться кандидатом в президенты России. 

Теги
Владимир Путин, Борис Титов, бизнес-омбудсмен
Другие материалы РБК
Cамый популярный автомобиль в мире (фото)
Реальная помощь в развитии бизнеса: конкурс «Свободная трибуна»
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
Лионеля Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку