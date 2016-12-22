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Полиция пришла с обысками к координатору «Открытой России» в Казани
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Полиция пришла с обысками к координатору «Открытой России» в Казани
Политика, 13:34
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Полиция пришла с обысками к координатору «Открытой России» в Казани

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями казанского МВД пришли с обыском в офис управляющей компании «Райдэн», которую возглавляет координатор местного отделения «Открытой России» Илья Новиков. Об этом РБК сообщила активистка движения Дарья Кулакова.

«Не менее четырех человек пришли в офис около 9:30 утра с обысками. Изымают первичную бухгалтерскую документацию, ноутбуки, а также любые вещи, вплоть до ручек и карандашей», —заявила она.

По словам юриста «Отрытой России» в Казани Эльзы Нисанбековой, сотрудники полиции проводят «обследование помещений». «Оперативные действия продолжаются. В офисе компании находятся трое сотрудников полиции, двое экспертов и двое понятых, а также Илья Новиков и я. Ждем приезда его адвокатов», — сказала она.

По словам Нисанбековой, в полицию республики поступило «некое заявление о преступлении, и на основании этого было вынесено распоряжение заместителя главы МВД по Татарстану о проверке». Она уточнила, что последние три дня Новикова вызывали на беседы в УБЭП, «он передавал им документы, которые они запрашивали, но, видимо, этого оказалось мало».

Обыски в «Райдэне» уже проводили вечером 27 апреля. Тогда тоже сообщалось о том, что полиция изъяла вещи, однако не уточнялось, какие именно. За день до этого в Казани были задержаны сам Новиков и другой член «Открытой России» Эмиль Гараев. Как объяснила Кулакова, им были предъявлены обвинения в нарушении законодательства о митингах. Кулакова заявила, что полицейские говорили о митинге «1 или 8 мая», но не смогли уточнить, какого года.

«Открытая Россия» провела в Москве и других городах России акцию «Надоел» против нового президентского срока Владимира Путина. Ее участники написали обращения с требованиями и критикой власти, письма передавались в приемные президента.
Теги: Казань , обыски , «Открытая Россия»
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