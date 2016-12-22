В Кремле рассказали о позиции Путина по Украине на встрече с Макроном

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выступит за урегулирование украинского кризиса на основе минских договоренностей. Он также выскажется за продолжение работы в «нормандском формате». Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Песков добавил, что степень реализации минских договоренностей Киевом Путин оценивает «достаточно с пессимизмом».
В целом подход президента к украинской проблеме «хорошо известен: он не новый, он последовательный», подчеркнул Песков.
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Встреча Путина и Макрона состоится 29 мая в Париже. В Кремле сообщали, что главными темами переговоров двух президентов станут международные проблемы, проекты торгово-экономического сотрудничества, а также сотрудничество в области культуры.