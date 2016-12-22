На юге Москвы частично обрушилась крыша административного здания

Крыша четырехэтажного административного здания по адресу: улица Академика Петровского, дом 10, частично обрушилась на юге Москвы днем 26 мая. Дежурный столичного главка МЧС России подтвердил РБК факт обрушения крыши административного здания в Донском районе Москвы.

Как сообщал источник «РИА Новости», крыша обрушилась на площади порядка 20 кв. м. Пострадавших нет.

По этому адресу находится образовательный комплекс градостроительства «Столица» (бывший строительный техникум №30). Секретарь в приемной директора сообщила РБК, что «никакого обрушения крыши у них не было». Со слов собеседника РБК, других организаций по данному адресу не расположено.

По данным справочно-информационного портала moscowmap.ru, по адресу: улица Академика Петровского, 10, находится четырехэтажное нежилое кирпичное здание, построенное в 1951 году.

Ранее 19 мая в центре Москвы обрушился балкон жилого дома, сообщало агентство «Интерфакс». При падении балкона пострадал один человек. Обрушение произошло по адресу: улица Краснопрудная, 7/9. В пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москвы агентству сообщили, что по этому адресу на пешеходную часть упала часть декоративной лепнины.