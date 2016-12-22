Россиян предупредили о «критическом» уровне угрозы терактов в Британии

Ростуризм посоветовал россиянам без крайней необходимости не посещать Великобританию из-за угрозы терактов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Наибольшую опасность в настоящий момент представляет Лондон, отмечается в сообщении. «Это связано с тем, что правительство Великобритании повысило уровень террористической угрозы в стране до максимально возможного — «критического», — пояснили в Ростуризме.

В ведомстве уточнили, что, согласно формулировке Объединенного аналитического центра террористических угроз и спецслужбы Ми-5, такой уровень угрозы означает, что «террористическая атака на территории Соединенного Королевства «неизбежна уже в ближайшее время».

Тем туристам, которые в настоящий момент уже находятся в Великобритании, в Ростуризме посоветовали следить за предупреждениями властей, сообщениями местных СМИ, избегать мест скопления людей, а также воздержаться от групповых экскурсий. В ведомстве также призвали туроператоров информировать клиентов об уровне террористической угрозы в стране.

Ранее, 22 мая, в концертно-спортивном комплексе «Манчестер Арена» после окончания концерта певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 22 человека, еще 64 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя организация ИГ («Исламское государство», в России признана террористической и запрещена). По информации местной полиции, исполнитель теракта Салман Абеди за некоторое время до совершения атаки вернулся в Манчестер из Ливии.

По делу о теракте задержали девять человек, среди которых в том числе отец смертника и его два брата.