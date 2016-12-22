Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
Россиян предупредили о «критическом» уровне угрозы терактов в Британии 13:02 В Кремле рассказали о позиции Путина по Украине на встрече с Макроном 13:04 Профсоюзы попросили проверить нарушения прав рабочих на стадионе «Зенита» 13:02 Кремль отказался считать проверку компании Учителя «методом давления» 12:59 Теннисист Марат Сафин станет советником Вячеслава Володина 12:53 На юге Москвы частично обрушилась крыша административного здания 12:52 В России появится новый тип визы для иностранцев 12:51 МИД назвал кризис отношений с НАТО глубочайшим со времен холодной войны 12:38 Госдума приняла закон Яровой о «группах смерти» 12:31 В «Единой России» назвали проверки чиновников из-за родных неправомерными 12:21 Суд отказался признать бездействие Заксобрания Петербурга по Исаакию 12:20 «Система» отдаст производство вакцины от гепатита структуре «Ростеха» 12:19 Поклониться мощам Николая Чудотворца хотят 72% россиян 12:08 Поклонская объяснила обращениями граждан проверки фильма и студии Учителя 12:03 Аваков заявил о «технической ошибке» в деле об убийстве Шеремета 11:45 МВД назвало причину возгорания 30 машин на автостоянке в Новой Москве 11:31 Васильева заявила об отсутствии понимания «коррупции» у 70% школьников 11:27 Правозащитники сообщили о гибели 35 человек от авиаудара в Сирии 11:10 В российского разработчика виртуальной реальности вложили 120 млн руб. 11:02 Лимузин Трампа не смог проехать в ворота королевской резиденции в Бельгии 10:55 Усманов ответил на упрек Навального об отсутствии у него доказательств 10:51
Лента новостей 13:10 МСК
Профсоюзы попросили проверить нарушения прав рабочих на стадионе «Зенита» Политика, 13:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  13:00   USD НАЛ. Покупка 56,72 Продажа 56,82 EUR НАЛ. 63,68 63,70 Кремль отказался считать проверку компании Учителя «методом давления» Политика, 12:59 Теннисист Марат Сафин станет советником Вячеслава Володина Политика, 12:53 На юге Москвы частично обрушилась крыша административного здания Общество, 12:52 В России появится новый тип визы для иностранцев Политика, 12:51 Шестикратный чемпион MotoGP Росси попал в больницу после аварии Спорт, 12:46 МИД назвал кризис отношений с НАТО глубочайшим со времен холодной войны Политика, 12:38 Госдума приняла закон Яровой о «группах смерти» Общество, 12:31 В «Единой России» назвали проверки чиновников из-за родных неправомерными Политика, 12:21 Суд отказался признать бездействие Заксобрания Петербурга по Исаакию Политика, 12:20 «Система» отдаст производство вакцины от гепатита структуре «Ростеха» Бизнес, 12:19 «Реал» и «Манчестер Юнайтед» обменяются игроками Спорт, 12:11 Поклониться мощам Николая Чудотворца хотят 72% россиян Общество, 12:08 Поклонская объяснила обращениями граждан проверки фильма и студии Учителя Политика, 12:03 Аваков заявил о «технической ошибке» в деле об убийстве Шеремета Политика, 11:45 МВД назвало причину возгорания 30 машин на автостоянке в Новой Москве Общество, 11:31 Васильева заявила об отсутствии понимания «коррупции» у 70% школьников Политика, 11:27 Правозащитники сообщили о гибели 35 человек от авиаудара в Сирии Политика, 11:10 Евгений Малкин в четвертый раз в карьере сыграет в финале Кубка Стэнли Спорт, 11:08 В российского разработчика виртуальной реальности вложили 120 млн руб. Технологии и медиа, 11:02 Лимузин Трампа не смог проехать в ворота королевской резиденции в Бельгии Политика, 10:55 Усманов ответил на упрек Навального об отсутствии у него доказательств Политика, 10:51 Володин прокомментировал инициативу Поклонской о проверке студии Учителя Политика, 10:33 Сбербанк внедрил роботов для пересчета денег Финансы, 10:21 Нидерланды назвали вероятные сроки ратификации ассоциации Украины с ЕС Политика, 10:10 Глава РЖД опроверг существование ограничений на перевозку грузов в Латвию Экономика, 10:02 В Риме умерла итальянский модельер Лаура Бьяджотти Общество, 09:59
Россиян предупредили о «критическом» уровне угрозы терактов в Британии
Материалы по теме The Times сообщило о готовившейся за год атаке на клуб в Манчестере Полиция задержала еще одного фигуранта дела о теракте в Манчестере Туристов предупредили о террористической угрозе в Тунисе и Таиланде Полиция Лондона задержала четырех подозреваемых в терроризме мужчин
13:02
Россиян предупредили о «критическом» уровне угрозы терактов в Британии
Теракт на концерте в Манчестере
Посольство России в Лондоне посоветовало россиянам не ездить в Британию Вчера, 21:15 Манчестерский террорист попал в Европу через турецкую границу Вчера, 18:49 Еще 49 материалов

Ростуризм посоветовал россиянам без крайней необходимости не посещать Великобританию из-за угрозы терактов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Наибольшую опасность в настоящий момент представляет Лондон, отмечается в сообщении. «Это связано с тем, что правительство Великобритании повысило уровень террористической угрозы в стране до максимально возможного — «критического», — пояснили в Ростуризме.

В ведомстве уточнили, что, согласно формулировке Объединенного аналитического центра террористических угроз и спецслужбы Ми-5, такой уровень угрозы означает, что «террористическая атака на территории Соединенного Королевства «неизбежна уже в ближайшее время».

Тем туристам, которые в настоящий момент уже находятся в Великобритании, в Ростуризме посоветовали следить за предупреждениями властей, сообщениями местных СМИ, избегать мест скопления людей, а также воздержаться от групповых экскурсий. В ведомстве также призвали туроператоров информировать клиентов об уровне террористической угрозы в стране.

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

Ранее, 22 мая, в концертно-спортивном комплексе «Манчестер Арена» после окончания концерта певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 22 человека, еще 64 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя организация ИГ («Исламское государство», в России признана террористической и запрещена). По информации местной полиции, исполнитель теракта Салман Абеди за некоторое время до совершения атаки вернулся в Манчестер из Ливии.

По делу о теракте задержали девять человек, среди которых в том числе отец смертника и его два брата. 

Теги
Великобритания, Ростуризм, террористическая угроза
Другие материалы РБК
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
Лето близко: 5 неочевидных вопросов о дачах и их владельцах
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку