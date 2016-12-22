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МИД назвал кризис отношений с НАТО глубочайшим со времен холодной войны
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12:38
МИД назвал кризис отношений с НАТО глубочайшим со времен холодной войны

МИД России считает, что текущий кризис в отношениях России и НАТО стал самым глубоким со времен холодной войны. Об этом говорится в заявлении, которое ведомство выпустило к юбилею подписания Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО.

В ведомстве напомнили, что альянс «в одностороннем порядке заморозил все проекты практического сотрудничества в сфере общих интересов», предусмотренные соглашениями с Россией. «Приходится констатировать, что на данном этапе российско-натовские отношения находятся в самом глубоком с момента окончания холодной войны кризисе», — заявили в МИДе.

Политику по «сдерживанию» России в МИДе назвали причиной нарастания «конфликтного потенциала в Евро-Атлантике». Укрепление военного присутствия НАТО на востоке, как полагают российские дипломаты, «размывает положения Основополагающего акта». При этом в МИДе подчеркнули, что попытки обойти положения Основополагающего акта противоречат интересам самих участников альянса.

«Нарастающие негативные тенденции — не выбор России. Это прямой результат многолетней деструктивной линии блока, нацеленной на безоглядное достижение военно-политического доминирования в европейских и мировых делах», — говорится в заявлении. В то же время российские дипломаты отметили, что верят в возможность «результативного обсуждения имевшихся проблем».

Ранее, после своего визита в Москву в апреле госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения между Россией и США хуже, чем во времена холодной войны. С этим же мнением 26 апреля выступил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. 

Теги
НАТО, МИД, холодная война
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