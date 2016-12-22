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В «Единой России» назвали проверки чиновников из-за родных неправомерными
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В «Единой России» назвали проверки чиновников из-за родных неправомерными

Экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия» пока не рассматривал ни законопроект, ни саму идею Сергея Вострецова о проверке чиновников после нарушения закона их родными. Об этом сообщил РБК замглавы фракции Андрей Исаев, отметив, что считает эту инициативу противоречащей законодательству.

«Вострецов уведомил ЭКС о намерении внести законопроект о проверке чиновников после нарушения закона их родными, но ни законопроект, ни саму идею экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия» пока не рассматривал и решения не выносил», — рассказал Исаев.

Исаев отметил, что не верит в реализацию предложенной идеи. «По моему мнению, у такой инициативы мало шансов на поддержку, поскольку она противоречит российскому законодательству», — заявил замглавы фракции.

Законопроект о проверке чиновников в случае, если их родственники нарушают закон, разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Он назвал эту инициативу дополнительной мерой по борьбе с коррупцией. По мнению Вострецова, нарушения, которые допускают родственники чиновников, зачастую могут быть свидетельствами преступлений самих госслужащих. 

Теги
Госдума, проверка, «Единая Россия», Чиновники
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