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Политика
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Аваков заявил о «технической ошибке» в деле об убийстве Шеремета
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Аваков заявил о «технической ошибке» в деле об убийстве Шеремета
Убийство Павла Шеремета
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета была допущена техническая ошибка, из-за которой властям «пришлось заново пересматривать все материалы дела». Об этом министр рассказал украинскому «24 каналу».

По его словам, один из сотрудников допустил «небрежность». Она, по его словам, «ни на что существенно не повлияла». «Однако из-за этого в одном случае из почти 2 тыс. заставила нас полностью переработать весь массив заново, проверяя каждый из фактов, и мы сейчас этим заняты», — сказал Аваков.

Об ошибке в расследовании дела об убийстве Шеремета 24 мая говорил генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, следствие не изъяло «самую важную» камеру видеонаблюдения, сообщала украинская служба Би-би-си. Ранее глава столичного главка МВД Украины Вадим Троян рассказывал, что с некоторых видеокамер в районе убийства Шеремета исчезли видеозаписи. По его словам, это произошло, после того как с камерами работала Служба безопасности Украины.

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Тележурналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве. В его автомобиле произошел взрыв. Аваков 8 февраля 2017 года заявил, что убийство Шеремета могло быть заказным, заказ поступил «из Российской Федерации». 

Теги
Арсен Аваков, Павел Шеремет
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