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МВД назвало причину возгорания 30 машин на автостоянке в Новой Москве
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МВД назвало причину возгорания 30 машин на автостоянке в Новой Москве
Общество, 11:31
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МВД назвало причину возгорания 30 машин на автостоянке в Новой Москве

Порядка 30 автомобилей на автостоянке в Новой Москве сгорели в результате поджога, сообщил РБК представитель пресс-службы главного управления МВД по Москве.

Он уточнил, что инцидент произошел 24 мая. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), отметил он. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

«В настоящий момент сотрудники полиции проводят необходимый комплекс мероприятий для того, чтобы установить, кем был совершен поджог. И найти их», — заключил представитель ведомства.

О том, что на автомобильной парковке логистической компании в Новой Москве сгорели 30 машин, 24 мая сообщил ТАСС. Пожар произошел в деревне Саларьево. По данным «РИА Новости», сгорели 28 машин.

На открытой автостоянке на юго-востоке столицы в ночь на 26 мая сгорели шесть машин, четыре из которых сгорели полностью. Инцидент произошел возле дома 9 Б на Южнопортовой улице. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах отмечал, что пожар мог возникнуть в результате поджога.

Теги: Новая Москва , машины , автостоянка
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