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Лимузин Трампа не смог проехать в ворота королевской резиденции в Бельгии
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10:55
Лимузин Трампа не смог проехать в ворота королевской резиденции в Бельгии

Лимузин президента США Дональда Трампа из-за своих габаритов не смог проехать в ворота королевской резиденции в Брюсселе. Как сообщает газета La Libre Belgique, из-за этого американскому президенту пришлось пройти расстояние до дворца пешком.

​Увеличенная ширина лимузина, который носит имя The Beast («Зверь»), связана с установленной на нем броней. «Зверь» может выдерживать прямые попадания из огнестрельного оружия, в том числе и из снайперских винтовок. Как сообщал телеканал Fox News, лимузин Трампа также оснащен защитой от взрывных устройств и химического оружия. Из-за установленных на нем средств защиты его габариты превышают стандартные. Толщина бронированной двери автомобиля достигает 20 см, сообщает бельгийская газета. По данным Fox News, стоимость разработки специального автомобиля для Дональда Трампа составила $15,8 млн.

Президенту США и его супруге пришлось покинуть автомобиль и направиться к ожидавшей их королевской чете Бельгии пешком. При этом La Libre Belgique утверждает, что это было заранее согласовано со службами безопасности американского президента.

Лимузин Дональда Трампа в Бельгии

Фото: Eric Lalmand / Belga / ZUMA / ТАСС

Во дворце Трамп и его жена Мелания встретились с королем Филиппом и королевой Матильдой. Президент и король провели беседу, однако, как отмечает бельгийское издание, политические вопросы они не затрагивали.

​Дональд Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите глав стран НАТО. Его приезд сопровождала акция протеста, на которую вышли порядка 9 тыс. человек. Во время фотографирования на саммите журналисты обратили внимание на то, что Трамп резко оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича. Сам глава правительства Черногории назвал это «безобидной ситуацией».

Саммит для Трампа: что обсудили лидеры НАТО в Брюсселе 

Теги
Бельгия, Дональд Трамп, лимузин
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