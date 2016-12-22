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10:33
Володин прокомментировал инициативу Поклонской о проверке студии Учителя

Наталья Поклонская воспользовалась правом депутата Госдумы и направила обращение в правоохранительные органы с требованием проверить киностудию «Рок» режиссера Алексея Учителя. Депутат не консультировалась с Думой по этому вопросу, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Что касается Госдумы и профильных комитетов, то Наталья Владимировна Поклонская не обращалась ни в комитет Госдумы, ни в Госдуму с просьбой ее в этом вопросе поддержать. Поэтому это ее инициатива как депутата», — приводит слова Володина ТАСС.

Конфликт между Поклонской и Учителем возник в 2016 году из-за фильма «Матильда» об отношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II, прославленного в лике святых. По мнению депутата и экс-прокурора Крыма, лента Учителя дискредитирует Николая II, лента не должна быть допущена к показу. Поклонская обращалась в Генпрокуратуру и Минкультуры с требованием проверить сценарий фильма, а также его финансирование. Министр культуры Владимир Мединский назвал ситуацию «вакханалией демократии». Алексей Учитель охарактеризовал дискуссию вокруг картины, производство которой не закончено, как бесполезную.

Полиция Санкт-Петербурга в четверг, 25 мая, начала налоговую проверку киностудии «Рок». Она производится по запросу Поклонской. Адвокат Учителя Константин Добрынин заявил, что проверка вызывает «и смех, и раздражение, и усталость». 

Теги
Наталья Поклонская, Вячеслав Володин, «Матильда», Алексей Учитель
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