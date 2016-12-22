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Нидерланды назвали вероятные сроки ратификации ассоциации Украины с ЕС
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10:10
Нидерланды назвали вероятные сроки ратификации ассоциации Украины с ЕС

Верхняя палата парламента Нидерландов, скорее всего, поддержит ратификацию соглашения об ассоциации Украины с ЕС, после этого правительство страны сможет ратифицировать документ. Это может произойти 30 мая. Об этом украинскому «Радио Свобода» заявил премьер страны Марк Рютте.

По словам Рютте, 23 мая в парламенте страны прошли «хорошие дебаты», после которых вероятность ратификации документа представляется премьеру страны высокой.

«Прогнозирую, что сенат поддержит это [ратификацию] на следующей неделе. После чего нидерландское правительство сможет ратифицировать соглашение об ассоциации. Это должно произойти на следующей неделе, во вторник. Мы имели хорошие дебаты по этому вопросу в минувший вторник, поэтому теперь можем проголосовать и ратифицировать его», — заявил Рютте. Премьер заявил, что ратификация соглашения поможет стабилизировать «ситуацию в регионе», это в интересах и Европейского союза, и Украины, и России.

Нидерланды — последняя из стран — членов ЕС, не ратифицировавших соглашение об ассоциации с Киевом. Против документа выступали евроскептики, они в 2016 году инициировали проведение референдума по этому вопросу, он прошел 6 апреля. По его итогам 61% проголосовавших выступили против ратификации соглашения. Итоги референдума не были юридически обязывающими, но правительство страны учло мнение населения и обратилось к другим членам Евросоюза с требованиями, касающимися ассоциации с Украиной. Так, Амстердам настаивал, что ратификация соглашения об ассоциации не будет означать предоставление Киеву статуса кандидата на членство в ЕС и что в нем не будет положений о финансовой помощи Украине. Также опасения Нидерландов касались гарантий безопасности и безвизового режима. На саммите Евросовета лидеры европейских стран учли требования Амстердама.

После этого кабмин страны одобрил законопроект, направленный на ратификацию соглашения с Киевом. Нижняя палата поддержала ратификацию документа в феврале 2017 года. 

Теги
Нидерланды, ассоциация Украины и ЕС
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