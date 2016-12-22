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Глава РЖД опроверг существование ограничений на перевозку грузов в Латвию
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10:02
Глава РЖД опроверг существование ограничений на перевозку грузов в Латвию

Президент РЖД Олег Белозеров опроверг наличие каких-либо ограничений на перевозку грузов в Латвию. Об этом, как передает «Вести. Экономика», глава компании заявил в прямом эфире телеканала «Россия 24».

По словам Белозерова, сокращение перевозок грузов в Латвию связано с ограниченными возможностями РЖД. «Мы все-таки плановая структура. Максимум из того, что мы можем вывезти, мы вывозим. В отношении Латвии объем снижения перевозки небольшой, причем это не наши цифры, а в том числе и наших коллег», — заявил он.

В качестве примера он привел ситуацию с угольными предприятиями. «К несчастью, и с угольными предприятиями тоже иногда так получается, что на каких-то направлениях есть очень удобный момент вывезти большой объем груза и очень хочется это сделать. Мы с удовольствием всегда идем навстречу, но наши возможности не безграничны», — рассказал он.

Ранее, 24 мая, агентство Reuters сообщило, что РЖД резко сократили перевозки грузов в Латвию и отказываются принять запросы на транспортировку товаров в порты этой страны. Источники агентства предположили, что это может быть ответом на позицию Латвии по проекту «Северного потока — 2». Рига отказалась участвовать в строительстве газопровода, опасаясь «раскола среди партнеров в регионе».

Накануне, 25 мая, Российский зерновой союз обратился к Белозерову с просьбой обеспечить железнодорожные экспортные перевозки российского зерна в порты Прибалтики. Президент союза Аркадий Злочевский заявил, что затруднения в транспортировке зерна наносят ущерб российским экспортерам и сокращают их продажи. 

Теги
транспорт, Латвия, РЖД
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