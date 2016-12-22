Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
В Риме умерла итальянский модельер Лаура Бьяджотти 09:59 Глава РЖД опроверг существование ограничений на перевозку грузов в Латвию 10:02 Госдума отказалась от идеи отправлять призывникам электронные повестки 09:50 СПЧ предложил Путину провести первую в истории административную амнистию 09:22 На автостоянке на юго-востоке Москвы сгорели шесть машин 08:57 Экс-президент Бразилии Руссефф потребовала вернуть ей пост главы страны 08:56 Трудовые мигранты из Киргизии перевели из России на родину $433 млн 08:46 Путин назначил нового главу красноярского управления ФСБ 08:39 От чипсов до мытья окон: на чем зарабатывали первые советские кооператоры 08:01 Премьер-министр Черногории прокомментировал инцидент с Трампом 08:00 Нефть марки Brent упала ниже $51 впервые с 15 мая 07:16 Кремль захотел дистанцироваться от программы реновации Москвы 07:01 The Times сообщило о готовившейся за год атаке на клуб в Манчестере 06:52 Полиция задержала еще одного фигуранта дела о теракте в Манчестере 06:48 «Коммерсантъ» назвал тип запущенного с Плесецка спутника Минобороны 05:55 «Ведомости» рассказали о переговорах акционеров АТБ о продаже банка 05:51 Более половины американцев назвали Россию врагом США 05:00 Белый дом заявил об отсутствии позиции по санкциям против России 04:12 Суд в Лондоне поручил арестовать экс-следователя по «делу Магнитского» 03:35 Мединский прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова 03:19 СМИ узнали о проверке ФБР зятя Трампа по делу о «связях с Россией» 02:38
Лента новостей 10:08 МСК
В Риме умерла итальянский модельер Лаура Бьяджотти Общество, 09:59 Госдума отказалась от идеи отправлять призывникам электронные повестки Политика, 09:50 СПЧ предложил Путину провести первую в истории административную амнистию Общество, 09:22 На автостоянке на юго-востоке Москвы сгорели шесть машин Общество, 08:57 Экс-президент Бразилии Руссефф потребовала вернуть ей пост главы страны Политика, 08:56 Трудовые мигранты из Киргизии перевели из России на родину $433 млн Экономика, 08:46 Путин назначил нового главу красноярского управления ФСБ Политика, 08:39 От чипсов до мытья окон: на чем зарабатывали первые советские кооператоры Фотогалерея, 08:01 Премьер-министр Черногории прокомментировал инцидент с Трампом Политика, 08:00 Нефть марки Brent упала ниже $51 впервые с 15 мая Финансы, 07:16 Кремль захотел дистанцироваться от программы реновации Москвы Политика, 07:01 The Times сообщило о готовившейся за год атаке на клуб в Манчестере Общество, 06:52 Полиция задержала еще одного фигуранта дела о теракте в Манчестере Общество, 06:48 «Коммерсантъ» назвал тип запущенного с Плесецка спутника Минобороны Технологии и медиа, 05:55 «Ведомости» рассказали о переговорах акционеров АТБ о продаже банка Финансы, 05:51 Более половины американцев назвали Россию врагом США Политика, 05:00 Белый дом заявил об отсутствии позиции по санкциям против России Политика, 04:12 Суд в Лондоне поручил арестовать экс-следователя по «делу Магнитского» Политика, 03:35 Мединский прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова Общество, 03:19 СМИ узнали о проверке ФБР зятя Трампа по делу о «связях с Россией» Политика, 02:38 Полиция Лондона задержала четырех подозреваемых в терроризме мужчин Общество, 02:29 НАТО присоединилось к международной коалиции по борьбе с ИГ Политика, 01:35 НАТО заявило о необходимости «сильной обороны» и диалога с Россией Политика, 01:22 СМИ сообщили о двукратном увеличении числа погибших боевиков в Чечне Политика, 00:41 Управляющий «ЦентрОбуви» приступил к оспариванию сомнительных сделок Бизнес, 00:00 Мэра Кишинева задержали сотрудники антикоррупционного центра Молдавии Политика, Вчера, 23:54 Бывший топ-менеджер компании-создателя игры «Монополия» стал миллиардером Бизнес, Вчера, 23:53 Сбербанк выпустит новый вид облигаций для населения Финансы, Вчера, 23:46
В Риме умерла итальянский модельер Лаура Бьяджотти
09:59
В Риме умерла итальянский модельер Лаура Бьяджотти

В Риме умерла итальянский модельер Лаура Бьяджотти в возрасте 73 лет, сообщает газета La Stampa.

По информации издания, она скончалась в ночь на 26 мая в одной из больниц города, куда ее госпитализировали из-за сердечного приступа вечером в среду, 24 мая.

Лаура Бьяджотти родилась 4 августа 1943 года в Риме. В 1972 году она основала компанию Laura Biagiotti Fashions, которая приобрела широкую известность в Италии. В течение некоторого времени модельер работала в Пекине и представила там свою коллекцию.

Бьяджотти стала первым итальянским модельером, которая представила коллекцию в Китае. Позднее получила награду от китайского правительства за продвижение моды в стране. В 1995 году за вклад в моду она также получила награду от президента Италии.

Свою коллекцию Бьяджотти представляла во многих странах мира, в том числе и в России. Она приняла участие в модном показе в Кремле в 1995 году.

В 1980-е годы газета The New Your Times в одной из своих публикаций назвала Бьяджотти «Королевой Кашемира», поскольку она одной из первых итальянских дизайнеров начала работать с кашемиром и приобрела известность благодаря своей «роскошной пряже». Под «титулом» «Королева Кашемира» Бьяджотти стала известна во всем мире. 

Теги
Италия, модельер, Лаура Бьяджотти
Другие материалы РБК
Реальная помочь в развитии бизнеса: конкурс «Свободная трибуна»
38-летний спортсмен попал в аварию на скорости 370 км/ч
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
"Любит все лучшее": на каком авто ездит звезда российского футбола Смолов
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку