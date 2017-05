В Риме умерла итальянский модельер Лаура Бьяджотти в возрасте 73 лет, сообщает газета La Stampa.

По информации издания, она скончалась в ночь на 26 мая в одной из больниц города, куда ее госпитализировали из-за сердечного приступа вечером в среду, 24 мая.

Лаура Бьяджотти родилась 4 августа 1943 года в Риме. В 1972 году она основала компанию Laura Biagiotti Fashions, которая приобрела широкую известность в Италии. В течение некоторого времени модельер работала в Пекине и представила там свою коллекцию.

Бьяджотти стала первым итальянским модельером, которая представила коллекцию в Китае. Позднее получила награду от китайского правительства за продвижение моды в стране. В 1995 году за вклад в моду она также получила награду от президента Италии.

Свою коллекцию Бьяджотти представляла во многих странах мира, в том числе и в России. Она приняла участие в модном показе в Кремле в 1995 году.

В 1980-е годы газета The New Your Times в одной из своих публикаций назвала Бьяджотти «Королевой Кашемира», поскольку она одной из первых итальянских дизайнеров начала работать с кашемиром и приобрела известность благодаря своей «роскошной пряже». Под «титулом» «Королева Кашемира» Бьяджотти стала известна во всем мире.