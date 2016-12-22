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Общество
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На автостоянке на юго-востоке Москвы сгорели шесть машин
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08:57
На автостоянке на юго-востоке Москвы сгорели шесть машин

На открытой автостоянке на юго-востоке Москвы сгорели шесть автомобилей, сообщил «РИА Новости» представитель столичного главка МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 26 мая возле дома 9 Б на Южнопортовой улице, уточнил он. Представитель ведомства отметил, что четыре машины сгорели полностью. Общая площадь пожара составила 30 кв. м, добавил он.

В то же время источник агентства в экстренных службах уточнил, что пожар на автостоянке мог произойти в результате поджога.

В середине марта неизвестные подожгли автомобиль Maybach на 3-й Фрунзенской улице в Москве, сообщал телеканал РЕН ТВ. Неизвестные, как отмечал телеканал, облили машину горючей жидкостью, после чего подожгли и скрылись. В результате происшествия, по данным РЕН ТВ, никто не пострадал.

 



  

Теги
Москва, машины, автостоянка
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