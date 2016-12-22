На автостоянке на юго-востоке Москвы сгорели шесть машин

На открытой автостоянке на юго-востоке Москвы сгорели шесть автомобилей, сообщил «РИА Новости» представитель столичного главка МЧС.
Инцидент произошел в ночь на 26 мая возле дома 9 Б на Южнопортовой улице, уточнил он. Представитель ведомства отметил, что четыре машины сгорели полностью. Общая площадь пожара составила 30 кв. м, добавил он.
В то же время источник агентства в экстренных службах уточнил, что пожар на автостоянке мог произойти в результате поджога.
В середине марта неизвестные подожгли автомобиль Maybach на 3-й Фрунзенской улице в Москве, сообщал телеканал РЕН ТВ. Неизвестные, как отмечал телеканал, облили машину горючей жидкостью, после чего подожгли и скрылись. В результате происшествия, по данным РЕН ТВ, никто не пострадал.