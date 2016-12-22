Экс-президент Бразилии Руссефф потребовала вернуть ей пост главы страны

Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф, ушедшая в отставку после импичмента летом 2016 года, потребовала вернуть ей пост главы государства. Как сообщает Globo, требование Руссефф связано с появившимся компроматом на нынешнего президента страны Мишела Темера.

Защита Руссефф обратилась с заявлением в Верховный суд страны. В нем адвокат Руссефф, Хозе Эдуардо Кардозо, указывает на то, что страна находится в тяжелом политическом кризисе. «Страна находится в остром политическом и институциональном кризисе небывалого масштаба. Каждый день появляется все больше доказательств того, что нынешний президент страны нелегитимен и не может исполнять свои обязательства», — говорится в заявлении защиты Руссефф. Адвокат указывает на то, что свой пост Темер занял «не после выборов, а в результате импичмента Руссефф, без законных на то оснований».

Президент Бразилии Мишел Темер оказался в центре политического скандала, после того как была обнародована запись разговора, на котором, как утверждают его политические противники, глава страны обсуждает подкуп экс-спикера нижней палаты парламента Эдуардо Куньи. После этого группа депутатов потребовала начать процедуру импичмента Темера.

Сам Темер подтвердил, что разговаривал с авторами записи, владельцами компании JBS, однако опроверг, что речь шла о подкупе. Несмотря на это, компромат на президент вызвал массовые народные волнения. Для подавления беспорядков в столице страны, городе Бразилиа, президент был вынужден привлечь войска. В протесте 24 мая участвовали, по разным оценкам, от 50 до 200 тыс. человек. Протестующие разгромили министерский квартал и подожгли несколько правительственных зданий. В столкновениях с полицией пострадали 49 человек.

Дилма Руссефф покинула свой пост летом 2016 года из-за обвинений в финансовых махинациях и участии в коррупционных схемах. Еще одному бывшему президенту страны, Луису Игнасио Луле да Силве, и его жене также были предъявлены обвинения в рамках расследования коррупции в национальной нефтяной компании Petrobras.