Премьер-министр Черногории прокомментировал инцидент с Трампом

Премьер-министр Черногории Душко Маркович назвал «безобидной ситуацией» инцидент, когда американский президент Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе оттолкнул его во время расстановки для фото. Об этом журналистам Маркович сказал после саммита, передает Associated Press (AP).
«Я действительно не придал этому значения. Я только увидел реакцию на это в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация», — сказал он. Вместе с тем он поблагодарил Трампа за поддержку вступления Черногории в НАТО, которая, как отмечает агентство, планирует вступить в альянс в июне. «Естественно, что президент США находится в первом ряду».
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер в разговоре с NBC News пояснил, что Трамп следовал расстановке лидеров стран-членов НАТО, которая была определена заранее.
Как свидетельствуют кадры, опубликованные The Washington Post на Youtube, Дональд Трамп резко отодвинул Душко Марковича, который стоял перед ним. Премьер-министр Черногории в недоумении обернулся и увидел Трампа, после чего улыбнулся и похлопал президента США по плечу.