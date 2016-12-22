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Премьер-министр Черногории прокомментировал инцидент с Трампом
08:00
Премьер-министр Черногории прокомментировал инцидент с Трампом

Премьер-министр Черногории Душко Маркович назвал «безобидной ситуацией» инцидент, когда американский президент Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе оттолкнул его во время расстановки для фото. Об этом журналистам Маркович сказал после саммита, передает Associated Press (AP).

«Я действительно не придал этому значения. Я только увидел реакцию на это в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация», — сказал он. Вместе с тем он поблагодарил Трампа за поддержку вступления Черногории в НАТО, которая, как отмечает агентство, планирует вступить в альянс в июне. «Естественно, что президент США находится в первом ряду».

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер в разговоре с NBC News пояснил, что Трамп следовал расстановке лидеров стран-членов НАТО, которая была определена заранее.

Как свидетельствуют кадры, опубликованные The Washington Post на Youtube, Дональд Трамп резко отодвинул Душко Марковича, который стоял перед ним. Премьер-министр Черногории в недоумении обернулся и увидел Трампа, после чего улыбнулся и похлопал президента США по плечу.

Трамп оттолкнул премьер-министр Черногории
Видео: Washington Post
 

Теги
президент, Черногория, Дональд Трамп
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