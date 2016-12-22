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Нефть марки Brent упала ниже $51 впервые с 15 мая
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07:16
Нефть марки Brent упала ниже $51 впервые с 15 мая

В пятницу утром нефть марки Brent на торгах на Лондонской бирже впервые с 15 мая упала ниже $51 за баррель. Об этом свидетельствую данные торгов.

Стоимость барреля Brent на пятничных торгах опустилась до отметки $50,89. В последний раз стоимость Brent опускалась ниже отметки в $51 за баррель 14 мая. Тогда она составила $50,84.

​По состоянию на 7:13 мск 26 мая стоимость одного барреля Brent остановилась на отметке $51,16.

В понедельник, 22 мая, баррель Brent впервые с 19 апреля превысил отметку в $54. На максимуме цена достигала отметки в $54,17. 

При этом 5 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent опускалась до $46,680. Таким образом Brent впервые с ноября 2016 года прошла отметку в $48.
 


  

Теги
нефть, Brent
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