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Общество
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Полиция задержала еще одного фигуранта дела о теракте в Манчестере
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06:48
Полиция задержала еще одного фигуранта дела о теракте в Манчестере

Правоохранительные органы Великобритании задержали еще одного подозреваемого по делу о теракте в Манчестере. Об этом говорится в сообщении полиции Манчестера, опубликованном в Twitter.​

«Этим утром мы задержали мужчину в районе Мосс-сайд. Задержание произведено в связи с атакой, совершенной в понедельник на «Манчестер Арене», — говорится в сообщении.

Взрыв на «Манчестер Арене» произошел 22 мая, сразу же после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 пострадали.

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Исполнителем теракта оказался 22-летний террорист-смертник Салман Абеди. Как сообщал телеканал NBC News со ссылкой на источник в разведке США, Абеди был связан с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида».

В данный момент в рамках расследования теракта под стражей остаются шесть человек. Среди них — два брата Абебеди, а также его отец

Теги
Манчестер, Теракт
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