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Полиция Лондона задержали четырех подозреваемых в терроризме мужчин
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Полиция Лондона задержали четырех подозреваемых в терроризме мужчин

Полиция в Лондоне задержала четырех мужчин, подозреваемых в террористической деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правоохранителей.

По словам полиции, мужчины были арестованы еще на прошлой неделе, до теракта в Манчестере.

Правоохранители заподозрили 24-летнего Умара Ахмеда Хака в том, что он планировал совершить террористические акты в период с 25 марта по 18 мая. Остальные задержанные обвиняются в том, что содействовали Хаку.

Теракт на «Манчестер Арене» произошел 22 мая, сразу же после окончания выступления американской певицы Арианы Гранде. Взрыв произошел в фойе, когда зрители двигались к выходу. В результате случившегося погибли 22 человека, еще 59 пострадали.

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

Исполнителем теракта оказался 22-летний террорист-смертник Салман Абеди. Телеканал NBC News со ссылкой на источник в разведке США сообщал, что Абеди был связан с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида».

После случившегося  посольство России в Великобритании посоветовало россиянам «воздержаться от поездок» в страну и «особенно» не рекомендовало посещать мегаполисы. 

Теги
Лондон, борьба с терроризмом
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