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СМИ сообщили о двукратном увеличении числа погибших боевиков в Чечне
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00:41
СМИ сообщили о двукратном увеличении числа погибших боевиков в Чечне

Количество погибших или раненных предполагаемых боевиков в Чечне в 2016 году увеличилось в два раза. Об этом сообщает «Кавказский узел».

По данным издания, в 2016 году на территории республики было уничтожено 22 предполагаемых боевика. Из них 20 — младше 35-ти лет. Все они погибли в результате столкновений с силовиками.

Издание отмечает, что в 2015 году в Чечне было ликвидировано 10 предполагаемых боевиков.

В конце апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти готовы выселять семьи террористов из Республики. По его словам, такие меры будут применены, если члены семьи террористов будут их поддерживать. «Если семья им помогает: сидят дома безработные, получают пенсии, пособия, прикрывая своего сына или брата (ставшего террористом. — прим. РБК), помогая им финансово убивать нас, то таких людей мы будем выселять», — заявлял Кадыров. Он отмечал, что нет смысла их «кормить, финансировать, обеспечивать», если это «соучастники терроризма». 

Теги
Чечня, боевики
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