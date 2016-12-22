Мэра Кишенева задержали сотрудники антикоррупционного центра Молдавии

Мэр Кишенева ​Дорин Киртоакэ был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра Молдавии (НАЦ). Об этом сообщает молдавский портал Noi.

По данным издания, Киртоакэ доставили в НАЦ после четырехчасовых обысков в мэрии. При этом сотрудники НАЦ не сообщили, является ли мэр Кишенева фигурантом какого-либо уголовного дела, отмечает издание.

В свою очередь портал Golos.md сообщает, что Киртоакэ был задержан «по делу о платных парковках». По данным издания, правоохранители установили, что Киртоакэ дал распоряжение вице-мэру столицы подписать контракт с фирмой Eme Parkleitsystem Gmbh, чтобы внедрить проект платных парковок в Кишиневе. При этом разрешения городского совета на подписание контракта получено не было, отмечает портал. Киртоакэ задержали на 72 часа, поскольку заподозрили его в получении выгоды от подписания контакта, добавляет издание. Golos.md также сообщил, что сотрудники НАЦ отправились с обысками в дом мэра.

Президент Моладавии Игорь Додон на своей странице в Facebook написал, что до него дошли «хорошие новости из Кишенева». «Я надеюсь, осенью мы проведем досрочные выборы хотя бы в Кишеневе. Город нужно спасти от деградации, и как можно скорее», — написал Додон, который в данный момент находиться с рабочей поездкой в Будапеште.

​В конце апреля в Молдавии по обвинению в коррупции был задержан министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук. Ранее, 31 марта, по аналогичной причине был задержан и заместитель министра экономики Валерий Трибой.