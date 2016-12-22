Пентагон рассказал о гибели более 100 человек в Мосуле при авиаударе США

Более 100 мирных жителей Мосула погибли при авиаударе международной коалиции во главе с США в марте этого года. Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает Reuters.
Гибель более сотни человек удалось установить в результате расследования, которые провели американские военные. В заявлении Пентагона отмечается, что удар был нанесен по зданию, в котором укрывались два снайпера запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Однако коалиция не знала, что на нижних этажах здания находились мирные жители.
Как сообщил генерал ВВС США Мэттью Айлер, который курировал расследование, результате авиаудара погиб 101 человек, находящийся внутри здания. Еще четверо погибших — люди из соседних строений. Айлер также добавил, что в данный момент еще 36 человек числятся пропавшими без вести.
Авиаудар по Мосулу был нанесен в конце марта 2017 года. Военные США не могли установить точную дату нанесения удара. Они лишь заявляли, что он мог быть нанесен в период с 17 по 23 марта. Газета The New York Times со ссылкой на мэра Мосула Мосула Абдулсаттара Алхабу сообщала, что в результате случившегося погибли 200 человек.
В начале мая Пентагон начал проверку сообщений о гибели местных жителей после авиаудара.