Пентагон рассказал о гибели более 100 человек в Мосуле при авиаударе США

Более 100 мирных жителей Мосула погибли при авиаударе ​международной коалиции во главе с США в марте этого года. Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает Reuters.

Гибель более сотни человек удалось установить в результате расследования, которые провели американские военные. В заявлении Пентагона отмечается, что удар был нанесен по зданию, в котором укрывались два снайпера запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Однако коалиция не знала, что на нижних этажах здания находились мирные жители.

​Как сообщил генерал ВВС США Мэттью Айлер, который курировал расследование, результате авиаудара погиб 101 человек, находящийся внутри здания. Еще четверо погибших — люди из соседних строений. Айлер также добавил, что в данный момент еще 36 человек числятся пропавшими без вести.

Авиаудар по Мосулу был нанесен в конце марта 2017 года. Военные США не могли установить точную дату нанесения удара. Они лишь заявляли, что он мог быть нанесен в период с 17 по 23 марта. Газета The New York Times со ссылкой на мэра Мосула Мосула Абдулсаттара Алхабу сообщала, что в результате случившегося погибли 200 человек.

В начале мая Пентагон начал проверку сообщений о гибели местных жителей после авиаудара.