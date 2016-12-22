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В Самаре около 73 тыс. человек остались без воды
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22:26
В Самаре около 73 тыс. человек остались без воды

В городе Самара без холодной воды остались 72 905 жителей из-за повреждения водовода во время земляных работ. Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по Самарской области.

Как отмечается в сообщении, без холодного водоснабжения также остаются 11 социально-значимых объектов. МЧС отмечает, что жителям города организован подвоз питьевой воды.

На месте аварии работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ в составе 12 человек и семи единиц техники. Кроме того, ликвидируют последствия 24 человека личного состава и 12 единиц техники. От МЧС на месте находятся восемь человек и три единицы техники.

Как рассказали в пресс-службе управляющей компании «Самарские коммунальные системы» порталу «Волга Ньюс», их диспетчеры зафиксировали, что давление воды в водоводе, который снабжает питьевой водой поселок Мехзавод и микрорайон Крутые Ключи, стало резко падать. На место «сразу же выехали» специалисты и отключили водовод. По предварительным данным, водопровод был поврежден во время реконструкции Московского шоссе.

По данным «Интерфакс», питьевая вода подается в Мехзавод и Крутые Ключи только по единственной трубе, а резервных схем подачи воды нет. Портал 63.ru отмечает, что ремонтные работы на водоводе могут занять весь вечер и всю ночь.

Реконструкцию Московского шоссе выполняет ООО «Самаратрансстрой». Подряд компания получила в 2015 году, а работы на дороге она должна завершить к 1 декабрю, сообщает «Интерфакс».

Как отмечает ТАСС, авария 25 мая не первая крупная авария на водоводе в Самаре. Так, жители Мехзавода и Крутых Ключей без водоснабжения оставались 16 февраля и 20 марта. В ходе прокурорской проверки было выявлено, что во время проведения ремонтных работ сотрудники «Самаратрансстроя» повредили ковшом коммуникации. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство» УК РФ, а в отношении «Самаратрансстроя» и его директора прокурор Самары возбудил административные дела о нарушении при производстве земляных работ. В результате они были оштрафованы на 650 тыс. руб. 

Теги
МЧС, Самара, происшествия, водоснабжение
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