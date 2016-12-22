Посольство России в Лондоне посоветовало россиянам не ездить в Британию

Посольство России в Великобритании посоветовало гражданам России «воздержаться от поездок» в страну и «особенно» не рекомендовало посещать мегаполисы, если подобные поездки «не продиктованы крайней необходимостью». Об этом сообщается на официальном сайте дипломатического представительства России в Британии.

В сообщении отмечается, что британское правительство повысило уровень террористической угрозы в стране до критического, который является максимальным. По формулировке Объединенного аналитического центра террористических угроз и спецслужбы Ми-5, уровень угрозы в стране оценивается как пятый по пятибалльной шкале. Это означает, что теракт в Великобритании «неизбежен в ближайшее время», отмечает российское посольство. В качестве мер по усилению безопасности в стране планируют задействовать военных в охране объектов инфраструктуры, сообщили в представительстве России.

«За последнее время мы стали свидетелями череды событий, связанных с террористической активностью в Соединенном Королевстве», — говорится в сообщении российского представительства. Ведомство призвало россиян, которые находятся в Британии, отслеживать предупреждения властей и сообщения в СМИ, «быть крайне осмотрительными на транспорте» и избегать массового скопления людей. Кроме того, российское посольство посоветовало отложить групповые экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий.

С призывом к россиянам не посещать массовые скопления людей в Великобритании выступила также в четверг, 25 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В понедельник, 22 мая, был совершен теракт на «Манчестер Арене» после окончания выступления американской певицы Арианы Гранде. Когда зрители пошли к выходу после концерта, в фойе прогремел взрыв. В результате погибли 22 человека, 59 пострадали.

Исполнителем теракта был 22-летний террорист-смертник Салман Абеди. По данным источника Reuters, он прибыл в Манчестер на поезде из Лондона. Телеканал NBC News со ссылкой на источник в разведке США сообщал, что Абеди был связан с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена на территории России).

