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Новак сообщил о вероятном снижении прогноза нефтедобычи в России
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20:53
Новак сообщил о вероятном снижении прогноза нефтедобычи в России

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил о возможном снижении прогноза по добыче нефти в России на 2017 год на 4 млн т. Об этом Новак сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

По словам министра, прогноз может быть снижен с 551 млн т до 547 млн т. Снижение связано с решением о продлении соглашения по сокращению нефтедобычи до конца марта 2018 года.

«Придется корректировать, безусловно (прогноз по добыче нефти. — РБК). Первоначальный прогноз учитывал соглашение только на полгода, поэтому мы сейчас уточним цифры, прогноз скорректируется в меньшую сторону», — уточнил Новак.

ОПЕК продлила сокращение добычи на девять месяцев

Как сообщил 25 мая Bloomberg, глава Министерства нефти Ирана Бижан Зангане подтвердил, что нефтедобывающие страны, которые являются членами ОПЕК, согласились продлить соглашение по сокращению добычи нефти на девять месяцев, до марта 2018 года. Ранее о возможном соглашении сообщили Reuters и Financial Times со ссылкой на участников заседания в Вене. 

Теги
нефть, Александр Новак, нефтедобычи
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