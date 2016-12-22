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«Дождь» опубликовал просьбу руководителей театров не арестовывать Итина
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20:38
«Дождь» опубликовал просьбу руководителей театров не арестовывать Итина

Руководители театров написали письмо с просьбой не арестовывать ​бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина, подозреваемого в хищении бюджетных средств на 200 млн руб. Обращение есть в распоряжении «Дождя».

В заявлении говорится, что Итин «зарекомендовал себя как настоящий профессионал своего дела», который «всегда ставил интересы театра превыше своих собственных». «Во многом благодаря именно директору Ярославского театра драмы им. Волкова, коим на данный момент является Юрий Константинович, Первый российский театр вновь стал местом притяжения театральной общественности», — также говорится в письме.

По мнению руководителей, заключение под стражу Итина является «чрезмерным решением». Под письмом стоят фамилии художественного руководителя Театра наций Евгения Миронова, руководителя московского театра Et Cetera Александра Калягина, гендиректора Большого театра Владимира Урина и других.

Ранее следствие попросило суд избрать меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина и главного бухгалтера Нины Масляевой. По версии следствия, Итин и Масляева подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Сам экс-директор в суде отказался признавать факт хищения средств. По его словам, он не вел никаких переговоров в рамках работы студии, а только выдал доверенность продюсеру компании. «Я признаю собственную халатность за действиями сотрудников», — отметил он. 

Теги
арест, «Дождь», «Седьмая студия»
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