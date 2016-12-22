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Дворкович назвал дату отмены ограничений на сельхозпродукцию из Турции
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20:14
Дворкович назвал дату отмены ограничений на сельхозпродукцию из Турции

Постановление правительства об отмене ограничений на поставки сельхозпродукции из Турции будет подготовлено в течение недели. Об этом вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил журналистам, передает ТАСС.

«В ближайшие дни, в течение недели», — сказал вице-премьер. Он добавил, что Турция опровергла сообщения о введении новых ограничений на поставки российского зерна. «Ну, естественно, мы проверим, действительно ли нет вот этих новых турецких ограничений», — уточнил Дворкович.

Кроме того, Россия и Турция проводят переговоры по поставкам турецких томатов, ввоз которых на территорию России после снятия ряда политических ограничений остается под запретом.

Путин и Эрдоган не договорились только о помидорах

Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле между государствами 22 мая. Ранее президент России Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Эрдоган встретились в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и вопрос отмены взаимных торговых ограничений. Тогда лидеры двух стран пришли к взаимному пониманию и договорились об отмене всех торговых санкций, нерешенным остался только вопрос с поставками в Россию турецких помидоров. 

Теги
ограничения, Турция, Аркадий Дворкович
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