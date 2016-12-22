Медведев предложил заменить российских футболистов роботами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить игроков сборной России по футболу на роботов. Об этом он заявил во время посещения IT-лицея в Казани, где ему показали, как искусственный интеллект играет в футбол, передает «Интерфакс».

Во время визита в учебное заведение Медведеву показали роботов, которые запрограммированы играть в футбол. Они сами без внешнего управления принимали участие в матче и забивали голы. «Я вот думаю, может, действительно, лучше вместо нашей сборной роботов поставить», — сказал премьер-министр. Он предположил, что тогда сборная сможет достичь результатов.

Кроме того, Медведеву показали роботов, которые могут танцевать, сортировать предметы по цвету, выращивать растения и контролировать процесс обучения. Премьер-министр увидел робота с названием Ева, который запрограммирован как учитель математики.

В мае председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко во время совещания по вопросам обеспечения условий для подготовки спортивных сборных российских команд, отвечая на вопрос Медведева о судьбе российского футбола, сказал: «Мы всех порвем!». В ответ на это российский премьер рассмеялся.

В рейтинге ФИФА Россия занимает 61-ю строчку, сообщается на сайте организации. В мае 2016 года российская сборная стояла на 27-м месте рейтинга.

