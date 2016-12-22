Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
Медведев предложил заменить российских футболистов роботами 20:04 В Петербурге предложили запретить детям ходить одним ночью по кладбищам 20:29 Глава ФИФА рассказал о нарушении прав человека на стройке «Зенит Арены» 20:04 Собянин объяснил эвакуацию машин без номеров террористической угрозой 19:46 Трамп потребовал расследовать утечки информации о теракте в Манчестере 19:43 Бывший премьер Греции ранен в результате покушения 19:18 Виолончелист Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд 19:08 Власти Петербурга отказали 16 обратившимся за компенсацией после теракта 18:58 Манчестерский террорист попал в Европу через турецкую границу 18:49 Комиссар Совета Европы вмешается в суд по жалобе иностранных агентов 18:26 Задержан скрывавшийся фигурант дела о беспорядках на Хованском кладбище 18:13 Медведев пожаловался на не окупившиеся «и на 10%» студенческие стартапы 18:03 Экс-гендиректор «Седьмой студии» отказался признать факт хищения средств 17:52 Собянину предложили сделать бессрочной приватизацию арендуемого имущества 17:19 Минтруд назвал число ожидающих повышения зарплат бюджетников 17:12 Путин подарил Калягину на юбилей книгу о Бразилии 16:32 Глава Большого театра заявил о недопустимости влияния власти на репертуар 16:19 Следствие попросило суд арестовать экс-директора «Седьмой студии» 15:49 Дебатов не будет: как развивался конфликт Усманова с Навальным 15:34 Власти Москвы ответили на претензии «Гринпис» по реновации 15:11 Суд прекратил дело против опубликовавшей фото кулича и яиц женщины 14:39
Лента новостей 20:29 МСК
Глава ФИФА рассказал о нарушении прав человека на стройке «Зенит Арены» Общество, 20:04 Лучшие предложения рынка наличной валюты  20:00   USD НАЛ. Покупка 56,63 Продажа 56,75 EUR НАЛ. 63,42 63,70 Обещанная Путиным индексация зарплат коснется 5,8 млн бюджетников Экономика, 19:54 Собянин объяснил эвакуацию машин без номеров террористической угрозой Общество, 19:46 Трамп потребовал расследовать утечки информации о теракте в Манчестере Общество, 19:43 МИД уличил Латвию в «подтасовках» по вопросу о «Северном потоке — 2» Политика, 19:39 В ОПЕК подтвердили продление соглашения по сокращению нефтедобычи Политика, 19:30 Черчесов объяснил отсутствие Дзюбы на тренировке сборной России Спорт, 19:19 Бывший премьер Греции ранен в результате покушения Общество, 19:18 Виолончелист Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд Общество, 19:08 СМИ узнали о синдицировании кредита на покупку 19,5% «Роснефти» Финансы, 19:07 «МегаФон» назвал дату запуска мобильного оператора VK Mobile Технологии и медиа, 19:02 Сбербанк проинвестировал в «Uber для врачей» Финансы, 19:01 Власти Петербурга отказали 16 обратившимся за компенсацией после теракта Общество, 18:58 Криштиану Роналду вошел в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций Спорт, 18:57 Манчестерский террорист попал в Европу через турецкую границу Общество, 18:49 АФК «Система» объяснила рост претензий «Роснефти» Бизнес, 18:42 Трамп призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах Политика, 18:31 Bloomberg узнал о плане обхода сирийских санкций через Россию Экономика, 18:29 Комиссар Совета Европы вмешается в суд по жалобе иностранных агентов Общество, 18:26 Горизбирком Петербурга разрешил провести референдум по отзыву депутатов Политика, 18:24 Артем Дзюба пропустил тренировку сборной России Спорт, 18:17 Минфин счел несправедливым доначисление акциза импортерам вина Бизнес, 18:15 Задержан скрывавшийся фигурант дела о беспорядках на Хованском кладбище Общество, 18:13 Медведев пожаловался на не окупившиеся «и на 10%» студенческие стартапы Общество, 18:03 Чемезов прокомментировал статью о поиске инвестора для Уралвагонзавода Политика, 18:01 В Китае заподозрили в коррупции главу второго по величине добытчика угля Бизнес, 17:59 Кадыров рассказал о своем нежелании носить красный галстук в СССР Политика, 17:55
Медведев предложил заменить российских футболистов роботами
Материалы по теме Медведев пожаловался на не окупившиеся «и на 10%» студенческие стартапы Дмитрий Медведев подписался на страницу Усманова «ВКонтакте» МВД не сочло коррупцией факты из расследования Навального о Медведеве Медведев рассказал о «созревании условий» для ипотеки под 6–7%
20:04
Медведев предложил заменить российских футболистов роботами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить игроков сборной России по футболу на роботов. Об этом он заявил во время посещения IT-лицея в Казани, где ему показали, как искусственный интеллект играет в футбол, передает «Интерфакс».

Во время визита в учебное заведение Медведеву показали роботов, которые запрограммированы играть в футбол. Они сами без внешнего управления принимали участие в матче и забивали голы. «Я вот думаю, может, действительно, лучше вместо нашей сборной роботов поставить», — сказал премьер-министр. Он предположил, что тогда сборная сможет достичь результатов.

Кроме того, Медведеву показали роботов, которые могут танцевать, сортировать предметы по цвету, выращивать растения и контролировать процесс обучения. Премьер-министр увидел робота с названием Ева, который запрограммирован как учитель математики.

В мае председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко во время совещания по вопросам обеспечения условий для подготовки спортивных сборных российских команд, отвечая на вопрос Медведева о судьбе российского футбола, сказал: «Мы всех порвем!». В ответ на это российский премьер рассмеялся.

В рейтинге ФИФА Россия занимает 61-ю строчку, сообщается на сайте организации. В мае 2016 года российская сборная стояла на 27-м месте рейтинга.
 

Теги
Дмитрий Медведев, роботы-гуманоиды, сборная России по футболу
Другие материалы РБК
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Названы самые популярные подержанные внедорожники в России
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку