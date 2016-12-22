Министерство иностранных дел Латвии «любыми способами осложняет строительство «Северного потока — 2» и не «чурается откровенных подтасовок». Об этом сообщается в заявлении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Такой уровень мышления не делает чести латвийской дипломатии», — отмечается в сообщении российского министерства. В МИД России заявили, что так как юридических оснований для противодействия строительству «Северного потока — 2» у Латвии нет, «его противники вынуждены всякий раз выдумывать все более экзотические «аргументы» для оправдания своей деструктивной позиции».

В Москве отметили, что МИД Латвии выпустил инструкции для своих министров с «правильным» объяснением решения не поддерживать мероприятия, связанные со строительством «Северного потока — 2». «По степени абсурдности они превосходят все ранее озвученные в отношении данного проекта заявления латвийских официальных лиц», — говорится в заявлении МИДа.



В пример российское ведомство приводит аргумент, что строительство «Северного потока — 2» угрожает единству стран ЕС и НАТО, если его трубы будут проходить на территории Вентспилсского порта. Также в Латвии полагают, что в страну могут проникнуть «российские шпионы», чтобы «подорвать основы принципов охраны окружающей среды», отмечает Москва.

«Остается только позавидовать рвению латвийского внешнеполитического ведомства в попытках любыми способами осложнить строительство «Северного потока — 2», не чураясь откровенных подтасовок», — говорится в заявлении МИД России.

В марте министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявлял, что проект газопровода «Северный поток — 2» разрушает планы по созданию Европейского энергетического союза и является угрозой безопасности Латвии, передавало в марте Delfi. По его мнению, газопровод также угрожает «окружающей среде». «Неизвестно, не соберется ли какой-нибудь террорист нанести удар по этому проекту, а такой риск позволит российским военным претендовать на право охранять газопровод», — говорил Ринкевич.

«Северный поток — 2» будет возводить компания Nord Stream AG-2. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Планируется, что его длина составит 1200 км. Новый трубопровод позволит минимизировать прокачку газа по украинской территории. Проект оценен в €9,5 млрд.