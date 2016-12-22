Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
МИД уличил Латвию в «подтасовках» по вопросу о «Северном потоке — 2» 19:39 В ОПЕК подтвердили продление соглашения по сокращению нефтедобычи 19:30 Трамп призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах 18:31 Горизбирком Петербурга разрешил провести референдум по отзыву депутатов 18:24 Чемезов прокомментировал статью о поиске инвестора для Уралвагонзавода 18:01 Кадыров рассказал о своем нежелании носить красный галстук в СССР 17:55 Марат Сафин решил сдать мандат депутата Госдумы 17:48 Минобороны назвало сроки появления у России собственного вертолетоносца 17:41 МИД призвал россиян избегать мест массовых скоплений людей в Британии 17:35 В Подмосковье упразднили Шатурский район 17:31 Глава МИД Болгарии ответила на слова Путина о Кирилле и Мефодии 17:29 Посол США пообещал «принять меры» из-за утечек о теракте в Манчестере 16:57 Минкомсвязь признала подорожание связи из-за «пакета Яровой» 16:51 В ЛНР погиб бывший командир батальона «Хулиган» Владимир Цвях 16:50 МИД призвал остановить «поток несостоятельной лжи» о после России в США 16:38 Путин поставил Росгвардии задачу по отражению внешней агрессии 16:37 Фаворит рахбара: почему Хасан Рухани сохранил пост президента Ирана 15:55 В МИД назвали сроки назначения нового постпреда при ООН 15:31 Требование проверить премии в «Роснефти» назвали «запросом ради запроса» 15:11 Власти объяснили отставку мэра Нижнего Новгорода борьбой с коррупцией 14:52 ФСБ опубликовала видео с антитеррористических учений в Крыму 14:48
Лента новостей 20:29 МСК
Глава ФИФА рассказал о нарушении прав человека на стройке «Зенит Арены» Общество, 20:04 Лучшие предложения рынка наличной валюты  20:00   USD НАЛ. Покупка 56,63 Продажа 56,75 EUR НАЛ. 63,42 63,70 Обещанная Путиным индексация зарплат коснется 5,8 млн бюджетников Экономика, 19:54 Собянин объяснил эвакуацию машин без номеров террористической угрозой Общество, 19:46 Трамп потребовал расследовать утечки информации о теракте в Манчестере Общество, 19:43 МИД уличил Латвию в «подтасовках» по вопросу о «Северном потоке — 2» Политика, 19:39 В ОПЕК подтвердили продление соглашения по сокращению нефтедобычи Политика, 19:30 Черчесов объяснил отсутствие Дзюбы на тренировке сборной России Спорт, 19:19 Бывший премьер Греции ранен в результате покушения Общество, 19:18 Виолончелист Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд Общество, 19:08 СМИ узнали о синдицировании кредита на покупку 19,5% «Роснефти» Финансы, 19:07 «МегаФон» назвал дату запуска мобильного оператора VK Mobile Технологии и медиа, 19:02 Сбербанк проинвестировал в «Uber для врачей» Финансы, 19:01 Власти Петербурга отказали 16 обратившимся за компенсацией после теракта Общество, 18:58 Криштиану Роналду вошел в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций Спорт, 18:57 Манчестерский террорист попал в Европу через турецкую границу Общество, 18:49 АФК «Система» объяснила рост претензий «Роснефти» Бизнес, 18:42 Трамп призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах Политика, 18:31 Bloomberg узнал о плане обхода сирийских санкций через Россию Экономика, 18:29 Комиссар Совета Европы вмешается в суд по жалобе иностранных агентов Общество, 18:26 Горизбирком Петербурга разрешил провести референдум по отзыву депутатов Политика, 18:24 Артем Дзюба пропустил тренировку сборной России Спорт, 18:17 Минфин счел несправедливым доначисление акциза импортерам вина Бизнес, 18:15 Задержан скрывавшийся фигурант дела о беспорядках на Хованском кладбище Общество, 18:13 Медведев пожаловался на не окупившиеся «и на 10%» студенческие стартапы Общество, 18:03 Чемезов прокомментировал статью о поиске инвестора для Уралвагонзавода Политика, 18:01 В Китае заподозрили в коррупции главу второго по величине добытчика угля Бизнес, 17:59 Кадыров рассказал о своем нежелании носить красный галстук в СССР Политика, 17:55
МИД уличил Латвию в «подтасовках» по вопросу о «Северном потоке — 2»
Материалы по теме «Северный поток — 2» получит бридж-кредит на €6,65 млрд Байден назвал «Северный поток-2» плохой сделкой для Европы Пять европейских компаний предоставят почти €5 млрд на «Северный поток-2» «Нафтогаз» назвал «троянским конем» проект «Северный поток-2»
19:39
МИД уличил Латвию в «подтасовках» по вопросу о «Северном потоке — 2»

Министерство иностранных дел Латвии «любыми способами осложняет строительство «Северного потока — 2» и не «чурается откровенных подтасовок». Об этом сообщается в заявлении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Такой уровень мышления не делает чести латвийской дипломатии», — отмечается в сообщении российского министерства. В МИД России заявили, что так как юридических оснований для противодействия строительству «Северного потока — 2» у Латвии нет, «его противники вынуждены всякий раз выдумывать все более экзотические «аргументы» для оправдания своей деструктивной позиции».

В Москве отметили, что МИД Латвии выпустил инструкции для своих министров с «правильным» объяснением решения не поддерживать мероприятия, связанные со строительством «Северного потока — 2». «По степени абсурдности они превосходят все ранее озвученные в отношении данного проекта заявления латвийских официальных лиц», — говорится в заявлении МИДа.

В пример российское ведомство приводит аргумент, что строительство «Северного потока — 2» угрожает единству стран ЕС и НАТО, если его трубы будут проходить на территории Вентспилсского порта. Также в Латвии полагают, что в страну могут проникнуть «российские шпионы», чтобы «подорвать основы принципов охраны окружающей среды», отмечает Москва.

«Остается только позавидовать рвению латвийского внешнеполитического ведомства в попытках любыми способами осложнить строительство «Северного потока — 2», не чураясь откровенных подтасовок», — говорится в заявлении МИД России.

В марте министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявлял, что проект газопровода «Северный поток — 2» разрушает планы по созданию Европейского энергетического союза и является угрозой безопасности Латвии, передавало в марте Delfi. По его мнению, газопровод также угрожает «окружающей среде». «Неизвестно, не соберется ли какой-нибудь террорист нанести удар по этому проекту, а такой риск позволит российским военным претендовать на право охранять газопровод», — говорил Ринкевич.

«Северный поток — 2» будет возводить компания Nord Stream AG-2. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Планируется, что его длина составит 1200 км. Новый трубопровод позволит минимизировать прокачку газа по украинской территории. Проект оценен в €9,5 млрд. 

Теги
МИД России, газопровод
Другие материалы РБК
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Названы самые популярные подержанные внедорожники в России
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку