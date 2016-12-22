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Бывший премьер Греции ранен в результате покушения
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Мария Кокорева
Бывший премьер Греции ранен в результате покушения
Бывший премьер Греции Лукас Пападимос пострадал при вскрытии конверта, в котором оказалось взрывное устройство. Инцидент произошел в автомобиле премьера

Взрывное устройство сработало в автомобиле бывшего премьера Греции Лукаса Пападимоса в Афинах, в результате инцидента пострадали экс-премьер и его водитель, сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции.

Фото: Costas Baltas / Reuters

По словам полицейского, оба пострадавших доставлены в больницу. По данным агентства, взрывное устройство было спрятано в конверте.

Как сообщает издание Kathimerini со ссылкой на источники, Пападимос получил травмы рук и ног после вскрытия посылки. По данным полиции, взрыв произошел во время движения автомобиля, на улице Патиссион Марнис в центре города. Сообщается, что инцидент произошел в 6:30 вечера по местному времени (совпадает с московским).

Афинское агентство ANA-MPA уточняет, что сейчас медики оперируют бывшего греческого премьер-министра. В данный момент экс-премьер находится в больнице Эвангелизмос, где ему проводят операцию на брюшной полости.

По информации Expansion, полицейские оцепили территорию происшествия, по данным издания, они ни подтверждают, ни исключают версию покушения.

Пападимос занимал пост премьер-министра Греции с 11 ноября 2011 года по 16 мая 2012 года. С января 2001 года он член управляющего совета Европейского центрального банка, в 2002–2010 годах — его вице-президент. 

Теги
взрыв, Греция
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