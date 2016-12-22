СМИ узнали о синдицировании кредита на покупку 19,5% «Роснефти»

Итальянский банк Intesa Sanpaolo все же проведет синдикацию кредита на $5,8 млрд, который был выдан консорциуму Glencore и суверенному фонду Qatar Investment Autority на покупку 19,5% госкомпании «Роснефти». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, банк Intesa привлек к синдикации до 50% кредита 15 международных банков. Российские банки в процессе синдикации не участвуют.

Представитель итальянского банка отказался давать комментарий агентству.

Ранее председатель совета директоров Intesa Sanpaolo Антонио Фаллико заявил РБК, что банк не будет синдицировать кредит, выданный швейцарскому нефтетрейдеру Glencore и катарскому QIA. «Нет, это нас не интересует… Я не хочу комментировать это. Так говорят, но мы себя чувствуем комфортно, спокойно. «Роснефть» — очень надежный партнер, поэтому мы не привлекаем другие банки. Мы спокойны, пока спокойны», — сказал Фаллико.

В начале декабря консорциум Glencore и QIA купил у «Роснефтегаза» 19,5% акций «Роснефти» за 692 млрд руб., или €10,2 млрд. Банк Intesa в начале января согласился предоставить консорциуму кредит на €5,2 млрд на покупку акций нефтяной компании. Представитель банка тогда сообщал, что Intesa будет привлекать другие банки, чтобы разделить с ними этот кредит.