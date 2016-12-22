Трамп потребовал расследовать утечки информации о теракте в Манчестере

Президент США Дональд Трамп потребовал провести расследование утечек информации из Белого дома о теракте в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, 59 пострадали. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на заявление президента.

«Утечки конфиденциальной информации представляют собой серьезную угрозу для нашей национальной безопасности. Я прошу Министерство юстиции и другие соответствующие учреждения запустить полную проверку данного вопроса», — заявил Трамп. Президент подчеркнул, что виновник должен быть привлечен к ответственности «по всей строгости закона». «Нет никаких отношений, которыми мы дорожим больше, чем отношениями между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством», — заключил глава США.

В заявлении, опубликованном на фоне встречи в Брюсселе с лидерами стран — членов НАТО, Трамп ответил премьеру Великобритании Терезе Мэй. Ранее Мэй собиралась высказать президенту США свою озабоченность по поводу утечек из Белого дома. Как сообщало Би-би-си, представители властей Великобритании были «в ярости», после того как газета The New York Times опубликовала фотографии с места теракта, в том числе устройство, которое издание назвало «возможным детонатором».

При этом, как отмечает Би-би-си, британские чиновники склоняются к тому, что ответственность за утечки лежит на правоохранительных органах США. Вопрос об утечках «поднимался британскими властями на всех уровнях для обсуждения с американскими коллегами».