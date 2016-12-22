Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
В ОПЕК подтвердили продление соглашения по сокращению нефтедобычи 19:30 МИД уличил Латвию в «подтасовках» по вопросу о «Северном потоке — 2» 19:39 Трамп призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах 18:31 Горизбирком Петербурга разрешил провести референдум по отзыву депутатов 18:24 Чемезов прокомментировал статью о поиске инвестора для Уралвагонзавода 18:01 Кадыров рассказал о своем нежелании носить красный галстук в СССР 17:55 Марат Сафин решил сдать мандат депутата Госдумы 17:48 Минобороны назвало сроки появления у России собственного вертолетоносца 17:41 МИД призвал россиян избегать мест массовых скоплений людей в Британии 17:35 В Подмосковье упразднили Шатурский район 17:31 Глава МИД Болгарии ответила на слова Путина о Кирилле и Мефодии 17:29 Посол США пообещал «принять меры» из-за утечек о теракте в Манчестере 16:57 Минкомсвязь признала подорожание связи из-за «пакета Яровой» 16:51 В ЛНР погиб бывший командир батальона «Хулиган» Владимир Цвях 16:50 МИД призвал остановить «поток несостоятельной лжи» о после России в США 16:38 Путин поставил Росгвардии задачу по отражению внешней агрессии 16:37 Фаворит рахбара: почему Хасан Рухани сохранил пост президента Ирана 15:55 В МИД назвали сроки назначения нового постпреда при ООН 15:31 Требование проверить премии в «Роснефти» назвали «запросом ради запроса» 15:11 Власти объяснили отставку мэра Нижнего Новгорода борьбой с коррупцией 14:52 ФСБ опубликовала видео с антитеррористических учений в Крыму 14:48
Лента новостей 20:29 МСК
Глава ФИФА рассказал о нарушении прав человека на стройке «Зенит Арены» Общество, 20:04 Лучшие предложения рынка наличной валюты  20:00   USD НАЛ. Покупка 56,63 Продажа 56,75 EUR НАЛ. 63,42 63,70 Обещанная Путиным индексация зарплат коснется 5,8 млн бюджетников Экономика, 19:54 Собянин объяснил эвакуацию машин без номеров террористической угрозой Общество, 19:46 Трамп потребовал расследовать утечки информации о теракте в Манчестере Общество, 19:43 МИД уличил Латвию в «подтасовках» по вопросу о «Северном потоке — 2» Политика, 19:39 В ОПЕК подтвердили продление соглашения по сокращению нефтедобычи Политика, 19:30 Черчесов объяснил отсутствие Дзюбы на тренировке сборной России Спорт, 19:19 Бывший премьер Греции ранен в результате покушения Общество, 19:18 Виолончелист Сергей Ролдугин зарегистрировал новый фонд Общество, 19:08 СМИ узнали о синдицировании кредита на покупку 19,5% «Роснефти» Финансы, 19:07 «МегаФон» назвал дату запуска мобильного оператора VK Mobile Технологии и медиа, 19:02 Сбербанк проинвестировал в «Uber для врачей» Финансы, 19:01 Власти Петербурга отказали 16 обратившимся за компенсацией после теракта Общество, 18:58 Криштиану Роналду вошел в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций Спорт, 18:57 Манчестерский террорист попал в Европу через турецкую границу Общество, 18:49 АФК «Система» объяснила рост претензий «Роснефти» Бизнес, 18:42 Трамп призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах Политика, 18:31 Bloomberg узнал о плане обхода сирийских санкций через Россию Экономика, 18:29 Комиссар Совета Европы вмешается в суд по жалобе иностранных агентов Общество, 18:26 Горизбирком Петербурга разрешил провести референдум по отзыву депутатов Политика, 18:24 Артем Дзюба пропустил тренировку сборной России Спорт, 18:17 Минфин счел несправедливым доначисление акциза импортерам вина Бизнес, 18:15 Задержан скрывавшийся фигурант дела о беспорядках на Хованском кладбище Общество, 18:13 Медведев пожаловался на не окупившиеся «и на 10%» студенческие стартапы Общество, 18:03 Чемезов прокомментировал статью о поиске инвестора для Уралвагонзавода Политика, 18:01 В Китае заподозрили в коррупции главу второго по величине добытчика угля Бизнес, 17:59 Кадыров рассказал о своем нежелании носить красный галстук в СССР Политика, 17:55
В ОПЕК подтвердили продление соглашения по сокращению нефтедобычи
Материалы по теме ОПЕК продлила сокращение добычи на девять месяцев В состав ОПЕК вошла еще одна страна Министр нефти Ирака заявил о согласии ОПЕК продлить заморозку нефтедобычи Комитет ОПЕК рекомендовал продлить соглашение по снижению добычи
19:30
В ОПЕК подтвердили продление соглашения по сокращению нефтедобычи

Глава Министерства нефти Ирана Бижан Зангане подтвердил, что нефтедобывающие страны, которые являются членами ОПЕК, согласились продлить соглашение по сокращению нефтедобычи на девять месяцев. Об этом пишет Bloomberg.​

В статье говорится, что ОПЕК вместе с Россией и другими странами, которые не входят в организацию, согласились продлить соглашение спустя полгода после формирования коалиции из 24 стран и ввода ограничений на добычу, которые превзошли ожидания.

Многие крупнейшие нефтедобытчики столкнулись с тем, что их ожидания не оправдались. Министр нефти Саудовской Аравии заявил 23 мая, что мораторий работает, а запасы нефти начнут снижаться сильнее в третьем квартале 2017 года. По его словам, их уровень снизится до пятилетнего минимума к первому кварталу 2018 года.

Ранее о договоренности ОПЕК по поводу продления сокращения добычи нефти до марта 2018 года сообщали Reuters и Financial Times, ссылаясь на участников заседания в Вене.

О том, что в состав ОПЕК вошла еще одна страна, Экваториальная Гвинея, сообщало агентство Reuters, ссылаясь источник, близкий к Министерству энергетики страны. Ранее о планах принять эту страну в свои ряды заявлял журналистам на полях саммита картеля, который проходил в Вене, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Страны-члены ОПЕК 30 ноября 2016 года договорились сократить нефтедобычу на 1,8 млн барр./день начиная с октября. Это было сделано с целью стабилизации цен на нефть. Совокупная добыча в организации должна была сократиться до 32,5 млн барр./сутки. Соглашение заключили на первое полугодие 2017 года с возможностью дальнейшего продления.

ОПЕК продлила сокращение добычи на девять месяцев

Россия вслед за ОПЕК решила снизить добычу на 300 тыс. барр. 

Теги
Иран, ОПЕК, добыча нефти, сокращение нефтедобычи, Министерство нефти Ирана
Другие материалы РБК
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
Разоблачен популярный миф о загаре и защите от солнца
Названы самые популярные подержанные внедорожники в России
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку