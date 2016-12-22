В ОПЕК подтвердили продление соглашения по сокращению нефтедобычи

Глава Министерства нефти Ирана Бижан Зангане подтвердил, что нефтедобывающие страны, которые являются членами ОПЕК, согласились продлить соглашение по сокращению нефтедобычи на девять месяцев. Об этом пишет Bloomberg.​

В статье говорится, что ОПЕК вместе с Россией и другими странами, которые не входят в организацию, согласились продлить соглашение спустя полгода после формирования коалиции из 24 стран и ввода ограничений на добычу, которые превзошли ожидания.

Многие крупнейшие нефтедобытчики столкнулись с тем, что их ожидания не оправдались. Министр нефти Саудовской Аравии заявил 23 мая, что мораторий работает, а запасы нефти начнут снижаться сильнее в третьем квартале 2017 года. По его словам, их уровень снизится до пятилетнего минимума к первому кварталу 2018 года.

Ранее о договоренности ОПЕК по поводу продления сокращения добычи нефти до марта 2018 года сообщали Reuters и Financial Times, ссылаясь на участников заседания в Вене.

О том, что в состав ОПЕК вошла еще одна страна, Экваториальная Гвинея, сообщало агентство Reuters, ссылаясь источник, близкий к Министерству энергетики страны. Ранее о планах принять эту страну в свои ряды заявлял журналистам на полях саммита картеля, который проходил в Вене, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Страны-члены ОПЕК 30 ноября 2016 года договорились сократить нефтедобычу на 1,8 млн барр./день начиная с октября. Это было сделано с целью стабилизации цен на нефть. Совокупная добыча в организации должна была сократиться до 32,5 млн барр./сутки. Соглашение заключили на первое полугодие 2017 года с возможностью дальнейшего продления.

ОПЕК продлила сокращение добычи на девять месяцев

Россия вслед за ОПЕК решила снизить добычу на 300 тыс. барр.