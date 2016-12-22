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«МегаФон» назвал дату запуска мобильного оператора VK Mobile
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19:02
«МегаФон» назвал дату запуска мобильного оператора VK Mobile

В России с 15 июля будет запущен мобильный оператор VK Mobile. Об этом сообщалось на презентации стратегии «МегаФона» для инвесторов, которая была представлена в Лондоне, передает корреспондент РБК.

Запуск VK Mobile пройдет 15–16 июля в Санкт-Петербурге на фестивале VK Fest 2017.

«VK Mobile создан для пользователей соцсети «ВКонтакте». Мы включили в новый продукт опции, важные именно для этой аудитории: безлимитный интернет-трафик в приложении «ВКонтакте», возврат части стоимости покупки (кешбэк) контента в социальной сети и подписку на музыку», — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. По его словам, «МегаФон» планирует создавать новые продукты «по принципу More for more — больше услуг за большую стоимость».

Вольфсон пояснил, что бренды компании будут дифференцированы. Так, «МегаФон» будет рассчитан на традиционных пользователей, «Йота» — для активной молодежи, любителей интернета, VKMobile — для пользователей соцсети», рассказал он.

«Наши возможности позволяют более точно анализировать потребности клиентов и создавать для них полезные услуги, охватывающие все области жизни», — сказал коммерческий директор компании. Вольфсон заявил, что компания планирует создать также «услуги с дополнительной ценностью», такие как «МегаФон.ТВ» и «МегаФон.Карта».

О том, что социальная сеть «ВКонтакте» планирует запустить свой собственный виртуальный оператор сотовой связи, сообщал источник, близкий к руководству «МегаФона», писала в октябре 2016 года газета «Известия». По его словам, для запуска своего оператора социальная сеть возьмет в аренду инфраструктуру «МегаФона». Как рассказал собеседник агентства, оплачивать VK Mobile можно будет как  деньгами, так и «специальными действиями», то есть просмотрами рекламы или ее репостами.

В сервисе Google Play появилось мобильное приложение для устройств на Android VK Mobile. Как сказано в его описании, программа работает в тестовом режиме и доступна только для обладателей сим-карты VK Mobile. 

Теги
«ВКонтакте», «МегаФон», мобильный оператор
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