Власти Петербурга отказали 16 обратившимся за компенсацией после теракта

Власти Санкт-Петербурга отказали 16 обратившимся за компенсацией после теракта в метро. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной Александр Попейко.

«Бюро судебно-медицинской экспертизы, в соответствии с законодательством, по прямому обращению Следственного комитета устанавливает степень тяжести нанесенного вреда здоровью пострадавших», — сообщил Попейко. Он добавил, что на основании заключений специалистов комитет по социальной политике Санкт-Петербурга отказал в материальных выплатах 16 заявителям.​

Попейко пояснил, что претензии на компенсацию не удовлетворили тем, кто попал в категорию граждан, получивших повреждения, которые не нанесли вреда здоровью. «Всего к 23 мая экспертиза проведена по 91 обращению, проверка еще одного пострадавшего не завершена. На данный момент установлено, что 10 гражданам причинен тяжкий вред здоровью, 25 — средней тяжести и 31 — легкой. Еще у 25 раненых повреждения, не нанесшие вреда здоровью», — уточнил собеседник РБК.

Он добавил, что за тяжкий вред здоровью и вред средней тяжести выплата составит 500 тыс. руб., легкой — 250 тыс. руб. Семьи погибших получат по 1 млн руб.

Теракт на перегоне станций «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2» в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля. Кроме того, полицейские обнаружили неразорвавшееся самодельное взрывное устройство на станции «Площадь Восстания». При взрыве погибли 16 человек, включая смертника, более 60 пострадали. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после взрыва в петербургском метро по ст.205 УК РФ (теракт).