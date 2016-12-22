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Горизбирком Петербурга разрешил провести референдум по отзыву депутатов
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18:24
Горизбирком Петербурга разрешил провести референдум по отзыву депутатов

Городская избирательная комиссия (ГИК) Санкт-Петербурга признала соответствующим норме законодательства прошение инициативной группы граждан по проведению референдума об отзыве мандатов депутатов городского парламента, которые голосовали против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщил представитель Горизбиркома, передает «РИА Новости».

«Сегодня избирком установил, что документы оформлены правильно», — сказал собеседник агентства. По его словам, теперь за инициативу по проведению референдума должно проголосовать законодательное собрание, «чтобы парламент определил, соответствует ли законодательству вопрос предполагаемого референдума».

О том, что городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга 25 мая рассмотрит вопрос референдума о лишении мандатов депутатов заксобрания, сообщал РБК. Инициативная группа в составе 20 человек предложила провести референдум об отзыве депутатов законодательного собрания Оксаны Дмитриевой, Максима Резника, Бориса Вишневского, Михаила Амосова, Алексея Ковалева, Сергея Трохманенко. Он отметил, что причины их отзыва не указаны.

Михаил Амосов на своей странице в Facebook назвал инициативу провести референдум «политическим троллингом». «Власть за неимением законных поводов продолжать затягивать рассмотрение нашей заявки по исаакиевскому референдуму решила заняться политическим троллингом, что само по себе уже говорит о многом», — написал он. Амосов отметил, что законно лишить депутатов мандатов можно «только» посредством «выборов».

В свою очередь Резник заявил в беседе с РБК, что одобряет инициативу о референдуме об отзыве мандатов у депутатов. По его словам, между референдумом о передаче Исаакия РПЦ и референдумом от отзыве депутатов можно «поставить знак равенства». «Если горожане проголосуют в рамках этого референдума за то, чтобы нас отозвали, это значит, что они проголосуют за передачу Исаакия. И наоборот», — сказал резник.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева рассказала РБК, что в соответствии с конституционным законом «О референдуме в России» запрещается выносить на референдум вопрос о досрочном прекращении и продлении полномочий лиц, которые занимают государственные должности. Она полагает, что предложение инициативной группы провести референдум «ни к чему не приведет, но отвлечет общ​общественное внимание от реальной проблемы с передачей Исаакия».

В своем Facebooke Дмитриева написала, что «любые положительные решения по поводу референдума об отзыве оппозиционных депутатов в Горизбиркоме либо ЗАКСе, наконец, продемонстрируют широкой общественности, что Санкт-Петербург уже давно стал столицей фальсификаций и нарушения закона при проведении выборов и референдумов».

Петербургские депутаты предложили провести голосование по проведению референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Законодательное собрание дважды отказывалось обсуждать данную инициативу. В результате петербургский парламент перенес обсуждение данного вопроса на осень. 

Теги
РПЦ, Референдум, Исаакиевский собор
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