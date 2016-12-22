В Таджикистане на российской базе создадут батальон беспилотников

Батальон беспилотников на территории 201-й российской военной базы в Таджикистане будет создан до конца года. Об этом командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

По словам генерал-полковника, батальон получит современные модификации комплексов «Орлан» и «Элерон». Создание подразделения позволит применять значительные силы беспилотников «в единой информационной системе», повысить эффективность мотострелков, артиллерии и авиации, передает агентство. Число беспилотных летательных аппаратов Зарудницкий не уточнил.

201-я военная база дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе.

​