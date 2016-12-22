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Общество
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Путин подарил Калягину на юбилей книгу о Бразилии
16:32
Путин подарил Калягину на юбилей книгу о Бразилии

Президент России Владимир Путин лично поздравил актера и художественного руководителя московского театра Et Cetera Александра Калягина с 75-летием.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе состоявшейся в четверг в Кремле встречи Путин вручил Калягину подарки — сервиз с цитатами из классических произведений русских писателей и поэтов и книгу о первой российской экспедиции в Бразилию.

Александр Калягин и Владимир Путин

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Одной из наиболее известных работ Калягина в кино стала роль в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», где он сыграл безработного Бабса Баберлея, вынужденного притворяться донной Розой д`Альвадорец, «тетушкой из Бразилии, где так много диких обезьян».

Ранее в четверг Путин направил Калягину поздравительную телеграмму. 

Теги
Владимир Путин, Александр Калягин
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