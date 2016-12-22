МИД призвал россиян избегать мест массовых скоплений людей в Британии

Министерство иностранных дел России призвало российских граждан избегать массовых скоплений людей в Великобритании без крайней необходимости в связи с объявлением высокого уровня террористической угрозы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге по актуальным вопросам международных отношений, передает ТАСС.

«Я хотела бы обратить внимание, что официальные структуры Великобритании повысили уровень террористической угрозы до предельно возможного, критического. В этой связи мы, ориентируясь на такие решения Великобритании, рекомендуем российским гражданам принимать этот фактор во внимание при планировании поездок», — отметила Захарова.

После произошедшего в Манчестере теракта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела два срочных совещания и по итогам последнего приняла решение ввести новые меры по обеспечению безопасности в стране. Она объявила о повышении уровня угрозы с «серьезного» до «критического», так как «следующая атака может быть неизбежна».

Поздно вечером 22 мая на стадионе «Манчестер Арена» сразу после окончания выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. По официальным данным, в результате теракта погибли 22 человека, в том числе несколько детей, еще 59 пострадали.

Взрыв на стадионе в Манчестере совершил террорист-смертник 22-летний Салман Абеди, сообщили в британской полиции. Эту информацию подтвердили источники Reuters в правительстве США. По данным еще одного источника, Абеди прибыл в Манчестер на поезде из Лондона. Телеканал NBC News также со ссылкой на неназванного сотрудника разведки США сообщал о том, что предполагаемый террорист был связан с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена на территории России).