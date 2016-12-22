Посол США пообещал «принять меры» из-за утечек о теракте в Манчестере

США примут меры в связи с утечкой разведывательной информации по расследованию теракта на «Манчестер Арене». Об этом заявил исполняющий обязанности посла США в Великобритании Лью Лукенс, передает Би-би-си.

«Мы услышали позицию Великобритании, и мы соглашаемся с ее обеспокоенностью, и мы примем меры, — заявил он. — Мы не знаем, откуда утекла информация. Правительство США начало расследование. Мы идентифицируем источник утечек, если он находится на территории США». Лукенс подчеркнул, что утечки информации будут заблокированы.

И.о. посла Великобритании в США заявил, что полиция Манчестера «работает профессионально», и отметил, что США готовы предоставить помощь и поддержку Великобритании.

«Эти утечки достойны порицания и вызывают беспокойство. Мы однозначно осуждаем их и согласны на 100% с Великобританией и с главным констеблем», — сказал Лукенс.

В четверг, 25 мая, главный констебль Манчестера Ян Хопкинс заявил, что утечки информации в американские СМИ о расследовании взрыва на «Манчестер Арене» пагубно влияют на семьи жертв теракта, передавал Reuters. «Совершенно ясно, что это приносит страдания и огорчение и боль семьям, которые уже страдают», — отметил он.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что поговорит с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО об утечке данных.

«Я дам Трампу четко понять, что разведывательные данные, которыми делятся наши правоохранительные органы, должны быть в безопасности», — сказала она в телевизионном выступлении.

Как сообщал телеканал Би-би-си, власти Соединенного Королевства «пришли в ярость», после того как американская газета The New York Times опубликовала фотографии с места теракта, в том числе забрызганное кровью устройство, которое издание назвало «возможным детонатором», и рюкзак, в котором предположительно была бомба.

В связи с данными публикациями министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила, что полиция Великобритании «очень четко дала понять», что хочет контролировать информационный поток для независимого проведения операции и для «элемента неожиданности».

Во вторник, 23 мая, американский телеканал CBS News без указания источника назвал имя исполнителя теракта 22-летнего Салмана Абеди. Данную информацию подтвердила британская полиция. Затем NBC News со ссылкой на неназванного сотрудника разведки США сообщил о том, что Абеди был связан с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена на территории России).

Теракт на «Манчестер Арене» был совершен 22 мая, после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрыв произошел в фойе, когда зрители стали идти к выходу. В результате теракта погибли 22 человека, пострадали 59 человек.