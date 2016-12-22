Посол США пообещал «принять меры» из-за утечек о теракте в Манчестере

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США примут меры в связи с утечкой разведывательной информации по расследованию теракта на «Манчестер Арене». Об этом заявил исполняющий обязанности посла США в Великобритании Лью Лукенс, передает Би-би-си.

«Мы услышали позицию Великобритании, и мы соглашаемся с ее обеспокоенностью, и мы примем меры, — заявил он. — Мы не знаем, откуда утекла информация. Правительство США начало расследование. Мы идентифицируем источник утечек, если он находится на территории США». Лукенс подчеркнул, что утечки информации будут заблокированы.

И.о. посла Великобритании в США заявил, что полиция Манчестера «работает профессионально», и отметил, что США готовы предоставить помощь и поддержку Великобритании.

«Эти утечки достойны порицания и вызывают беспокойство. Мы однозначно осуждаем их и согласны на 100% с Великобританией и с главным констеблем», — сказал Лукенс.

В четверг, 25 мая, главный констебль Манчестера Ян Хопкинс заявил, что утечки информации в американские СМИ о расследовании взрыва на «Манчестер Арене» пагубно влияют на семьи жертв теракта, передавал Reuters. «Совершенно ясно, что это приносит страдания и огорчение и боль семьям, которые уже страдают», — отметил он.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что поговорит с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО об утечке данных.

«Я дам Трампу четко понять, что разведывательные данные, которыми делятся наши правоохранительные органы, должны быть в безопасности», — сказала она в телевизионном выступлении.

Как сообщал телеканал Би-би-си, власти Соединенного Королевства «пришли в ярость», после того как американская газета The New York Times опубликовала фотографии с места теракта, в том числе забрызганное кровью устройство, которое издание назвало «возможным детонатором», и рюкзак, в котором предположительно была бомба.

В связи с данными публикациями министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила, что полиция Великобритании «очень четко дала понять», что хочет контролировать информационный поток для независимого проведения операции и для «элемента неожиданности».

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

Во вторник, 23 мая, американский телеканал CBS News без указания источника назвал имя исполнителя теракта 22-летнего Салмана Абеди. Данную информацию подтвердила британская полиция. Затем NBC News со ссылкой на неназванного сотрудника разведки США сообщил о том, что Абеди был связан с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена на территории России).

Теракт на «Манчестер Арене» был совершен 22 мая, после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрыв произошел в фойе, когда зрители стали идти к выходу. В результате теракта погибли 22 человека, пострадали 59 человек. 

Теги
взрыв, Манчестер, Теракт, «Манчестер Арена»
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