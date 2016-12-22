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МИД призвал остановить «поток несостоятельной лжи» о после России в США
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16:38
Наталья Демченко
МИД призвал остановить «поток несостоятельной лжи» о после России в США

Мария Захарова

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
МИД призывает США остановить поток недостоверной негативной информации о после России в США Сергее Кисляке, который распространяет телеканал CNN и подхватывают другие СМИ, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова

Москва призывает остановить поток «несостоятельной лжи» в отношении посла России в США Сергея Кисляка. Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова во время своего еженедельного брифинга.

По ее словам, сотрудники телеканала CNN в своих репортажах от 2, 3 и 4 марта, 6 апреля и 10 мая называли высокопоставленного российского дипломата «шпионом и вербовщиком» и приписывали ему «совершенно абсурдные действия».

«Такое впечатление, что, если день прошел у CNN без российского посла Кисляка, день можно считать неудачным», — сказала Захарова (цитаты по «РИА Новости»).

Захарова заявила, что это говорит о том, что идет «формирование некоего информационного пакета», который затем подхватывается другими СМИ. «То есть это вопрос не столько информирования своей аудитории, сколько навязывание этой идеи, этой концепции другим СМИ», — сказала она и добавила, что официальная позиция МИДа и опровержения «шпионской» работы Кисляка «не цитировались» в подобных сюжетах.

По ее словам, МИД неоднократно обращался с просьбами «прекратить этот поток абсолютно несостоятельной лжи». «Мы неоднократно с нашей стороны высказывали абсурдность и недопустимость подобных утверждений», — сказала Захарова. В МИДе считают, что подобные высказывания направлены на дискредитацию посла России в США, добавила она.

В марте Захарова уже комментировала публикацию CNN о Сергее Кисляке, в которой его назвали «российским шпионом и вербовщиком», на своей странице в Facebook.

«CNN: «Посол России в США С. Кисляк рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный российский шпион и вербовщик...» Как вы думаете, это медийное дно или им есть еще куда падать?» — написала она.


Сергей Кисляк стал фигурировать в американских СМИ в феврале, когда газета The Washington Post сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн встречался с ним до вступления в должность, а разговор якобы шел об отмене антироссийских санкций. Флинн ​эти обвинения отрицал, однако затем был вынужден признать, что с Кисляком встречался, однако «не помнит со стопроцентной уверенностью», обсуждалась ли отмена санкций. 14 февраля Флинн подал в отставку.

В начале марта телеканал CNN сообщил, что Кисляк встречался также с​ действующим генпрокурором США Джеффом Сешнсом, причем также еще до того, как в США состоялись президентские выборы. В этом же материале со ссылкой на слова «бывших и нынешних высокопоставленных членов американского правительства» дипломат был назван «одним из самых высокопоставленных в России шпионов и вербовщиков в Вашингтоне». По информации The Washington Post, Сешнс встречался с Кисляком в 2016 году дважды — в июле и в сентябре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте заявил в интервью CNN, что Сергей Кисляк общался с людьми из ближайшего окружения Дональда Трампа, потому что такова часть профессиональных обязанностей любого посла, и напомнил, что он также встречался с людьми из окружения Хиллари Клинтон. «Это его работа, — объяснил Песков. — Он обсуждал двусторонние отношения, выяснял, что происходит в Соединенных Штатах, чтобы у нас в Москве было понимание ситуации».

11 мая «Коммерсантъ» сообщил, что Москва, вероятно, предложит Кисляка на должность главы новой структуры ООН, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, а место Кисляка может занять замминистра иностранных дел России Анатолий Антонов. 

Теги
США, МИД, CNN, Мария Захарова, Сергей Кисляк
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